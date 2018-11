Suba salarial del 45% para gremio de Sanidad

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina logró ayer un aumento récord en la paritaria al acordar con la cámara empresarial que reúne a los hospitales que los salarios de los trabajadores sean incrementados en un 45%, dejando atrás el 25% que se había fijado hace algunos meses.Con esta nueva cifra, superaron por cinco puntos al aumento que obtuvieron los camioneros, liderados por Hugo Moyano. "Creemos que podemos cerrar todos los otros convenios. Pero, para eso es necesaria la unidad y la presión necesaria a los empleadores", indicó el referente del gremio y secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien conduce Sanidad junto a Carlos West Ocampo.El sindicato había sellado una suba del 25%, cuyas cuotas se iban a dividir en junio, octubre y diciembre, pero con el último entendimiento, a esas cifras se sumará otro 20 por ciento. De esta manera, los trabajadores del sector percibirán una mejora de 4% en noviembre, mientras que la cuota de diciembre se elevará de 4 a 11 por ciento.En tanto, en enero y febrero recibirán una cuota mensual de 5%, con lo que llegarán al 45% en total. El incremento regirá así para el convenio de Hospitales mientras se espera que en el corto plazo siga ese rumbo el de clínicas.El incremento alcanzado por el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad representa el porcentaje más elevado en lo que va del año al superar a Camioneros, que cerró en 40 por ciento, mientras que equiparó al de petroleros en un intento por dar batalla a la inflación."El 40% que lograron otros lo van a terminar de cobrar en junio de 2019. Hay mucha propaganda. Lo que tenemos que hacer es ir y encontrar caminos que nos pongan a la altura de la pérdida, intentando que el desfasaje entre salario e inflación no aumente", subrayó Daer en declaraciones publicadas en la cuenta de la red social Twitter del gremio.Además, apuntó: "Después de un mes y medio del paro, aún persisten las condiciones que planteamos en ese momento. Los despidos, la caída del poder adquisitivo. La inmensa mayoría de los trabajadores aún no pudo recomponer sus ingresos"."Tenemos que estar preparados para encarar lo que haya que encarar en el momento adecuado", indicó el secretario general de la CGT, e insistió: "Estamos ante un Gobierno que no tiene una mirada hacia la crisis social que estamos viviendo".