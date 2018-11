El crecimiento de las ciudades obliga a implementar infraestructuras modernas y sustentables

Los días 29 y 30 de octubre se celebró en la ciudad de Buenos Aires, la I Cumbre de Alcaldes Urban 20, un encuentro que reunió a 38 alcaldes de diferentes ciudades del mundo con el objetivo de debatir sobre el futuro del empleo, la acción por el clima, la integración social y urbana y el emponderamiento de la mujer.

El Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario donde los alcaldes y vicealcandes de ciudades globales compartieron experiencias y propiciaron una serie de observaciones en materia de políticas públicas que luego fueron plasmadas en un documento. El mismo será presentado por el presidente Mauricio Macri en la reunión del G20, a celebrarse en el próximo 30 de noviembre, también en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nosotros, los representantes de las ciudades más grandes y económicamente poderosas de los Estados miembro del Grupo de los 20 (G20), creemos que el G20 debe trabajar en conjunto con nosotros para conseguir el objetivo común de un desarrollo justo, inclusivo y sustentable. Los desafíos de los que se ocupa anualmente el G20 son una realidad cotidiana para ciudades grandes, medianas y en rápido crecimiento alrededor del mundo. Como motores de crecimiento e innovación, las ciudades muchas veces lideran la formulación e implementación de soluciones para enfrentar problemas globales, desde el cambio climático a la integración social.”, así comienza el documento de este cónclave, que reúne al mismo tiempo las principales conclusiones en torno a los ejes debatidos.



Foto: web



En cuanto a infraestructura, los principales líderes hicieron un llamamiento a:

Colaborar con las ciudades para mejorar el acceso a fuentes de capital bilaterales, multilaterales y privadas para implementar proyectos de infraestructura sustentable. En algunas instancias, estos son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las ciudades debido a los altos costos, potenciales déficits de financiamiento, obstáculos regulatorios y desafíos de gobernanza. Facilitar un acceso más amplio al financiamiento para infraestructura. El acceso simplificado y más directo al financiamiento deberá estar acompañado de esfuerzos conjuntos para mejorar la gobernanza y promover procesos de planificación transparentes, participativos y basados en la evidencia que defiendan soluciones capaces de cumplir las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Urban 20 es una iniciativa de las ciudades de Buenos Aires y París, que busca coordinar una posición conjunta entre los alcaldes de las principales ciudades del G20 y otros centros urbanos globales para informar y enriquecer las discusiones de los líderes nacionales en la Cumbre del G20 de 2018, que se celebrará en Buenos Aires. La iniciativa es apoyada por C40 y CGLU.

Entre los documentos confeccionados en el Urban 20, los especialistas marcaron en torno a lo urbano que: según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas, actualmente el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, una proporción que se espera que aumente a 68% para 2050 (Naciones Unidas, 2018), marcando así un vertiginoso crecimiento que obliga a las ciudades a enfrentar una situación sin precedentes, con desafíos económicos, demográficos, fiscales y ambientales que impulsan la necesidad de infraestructura moderna, eficiente y confiable (Puentes, 2015). Ante esto, los especialistas advierten que de no atenderse correctamente este fenómeno de desarrollo urbano, las ciudades tienden a convertirse en un foco para la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos y la explotación de recursos limitados. Por esta razón, es importante tener en cuenta que si la trayectoria actual no cambia, las ciudades pronto podrían convertirse en la mayor concentración de actividades humanas insostenibles e injustas en todo el mundo (Allen et al., 2015).

La cumbre reunió a casi 5.000 personas, entre representantes de ciudades, urbanistas, expertos y miembros de organismos internacionales, líderes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes. Las ciudades que participaron de Urban 20 son Buenos Aires, París, Ámsterdam, Amman, Beijing, Berlín, Chicago, Ciudad de México, Dallas, Durban, Ginebra, Helsinki, Hamburgo, Houston, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Los Ángeles, Madrid, Montevideo, Montreal, Nueva York, Portland, Quito, Río de Janeiro, Roma, San Pablo, Seúl, Tel Aviv, Tokyo, Sidney, Tshwane, Londres, Milan y Yakarta.