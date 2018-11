Frontera: policías habrían golpeado a menores

"Esto es lo que hace la Policía de Frontera: pegarle a mi hijo y a mis dos hijas menores por gusto y gana entre siete policías. Entraron a mi casa en momento que yo no estaba y golpearon a mis hijos como quisieron. Llegué a mi casa sin entender nada, sin saber por qué les pegaron y no me quisieron dar explicación", manifestó una mujer al colega Radiocanal en relación a una situación que afirma padecieron sus hijos.







La denunciante agregó "fui a la Comisaría y no me quisieron entregar a mi hijo. Discutí con los policías para que me lo entregaran, y una hora después me entregaron a mi hijo así como se ve en las fotos".







FInalmente, de acuerdo a la fuente informativa de mención, la mujer sentenció "tengo bronca e indignación ante una Policía que actúe de esa manera, agrediendo a personas porque a ellos se les da la gana".