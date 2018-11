La Superfinal, el 10 y el 24 a las 16

La Conmebol dio a conocer ayer que los partidos de la final de la Copa Libertadores se jugarán el sábado 10 a las 16 y el sábado 24, a la misma hora. A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo publicó: "La primera final de la CONMEBOL Libertadores 2018 será disputada el sábado 10, a las 16 hora local, en el estadio del club Boca Juniors. La segunda final se jugará el sábado 24, también desde las 16".

Lógicamente, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano no confirmó cuál será el rival de Boca ya que Gremio apeló su eliminación ante River, pero todo indica que el equipo brasileño recibirá una respuesta negativa. Según supo NA, la Conmebol pretendía que los partidos se disputaron se disputaran los días miércoles 7 y 21, la ida en el estadio de Boca y la vuelta en el de River, pero se impuso la postura de los organismos de seguridad de la Nación, que pretendían que el partido sea un día sábado.

Antes que se conozcan ambos finalistas, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano había pautado los encuentros para los días 7 y 28 de noviembre, pero la revancha no se podía realizar en esa fecha. Es que en Buenos Aires se realiza la cumbre del G20 y la seguridad informó que no se podían efectuar eventos masivos en la Ciudad entre el 28 y el 2 de diciembre debido a que van a estar abocados a la custodia de los principales líderes políticos del mundo. Más allá de la queja del presidente de Boca, Daniel Angelici, quien manifestó que no quiere su los encuentros se disputen un día sábado, parece poco probable un nuevo cambio debido a que el resto de las partes no ven con buenos ojos esta chance.



SE OPONEN

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) envió este jueves una nota a la Asociación del Fútbol Argentino para que ésta se la eleve a la Conmebol, donde exteriorizó su disconformidad con que la final de la Copa Libertadores entre Boca y River sea los sábados 10 y 24 de noviembre, porque afecta su calendario. En la misiva, la SAF le solicita a Conmebol que revea la decisión, ya que distorsiona el normal desarrollo de la Superliga. En la comunicación, el organismo encabezado por Mariano Elizondo manifestó "su sorpresa y disconformidad por la forma en la que se dictaminó el cambio de fechas, sin haber consultado a los finalistas de la Copa Libertadores, ni a la SAF ni a la AFA". De hecho, también le propuso que si persiste en su actitud de jugar las finales en fechas que afecten el normal desarrollo del torneo local, se convoque a la Superliga, a la AFA y a los clubes involucrados "para tomar una determinación en forma consensuada". También el presidente de Boca, Daniel Angelici, se mostró en contra que los partidos de las finales de la Copa Libertadores se disputen el sábado. En declaraciones formuladas a Radio La Red, el dirigente indicó: "Somos muy respetuosos de la colectividad judía y Boca no quiere jugar sábado por respeto a la cantidad de socios que no podrán estar presentes". En ese sentido, Angelici adelantó que intentará que su par de River, Rodolfo D Onofrio, lo apoye: "Hablaré con él para ponernos de acuerdo y encontrar alguna variable para jugar el partido en un día y horario que beneficie a todos".



GREMIO, “CONFIADO”

La dirigencia de River dará en las próximas horas su descargo a Conmebol, que debe definir si hace lugar al reclamo de Gremio, por el que mantiene stand by el segundo finalista de la Copa Libertadores, mientras el club brasileño derrocha confianza en un resultado favorable. "Esperamos el 3-0 para pasar a la final de la Copa Libertadores. El sábado será el fallo. Presentamos pruebas de sobra. La Justicia de la Conmebol tiene que tener efecto. El propio presidente me contó que quiere mejorar la imagen", declaró el presidente de Gremio, Romildo Bolzán. Según pudo averiguar NA, Conmebol no modificará la victoria de River en la cancha, pero sí dará una sanción "muy dura" al entrenador de River, Marcelo Gallardo. Es que el reclamo de Gremio, según explicó, es porque el "técnico de River tuvo participación directa" e incluso detalló que "lo confesó él mismo". El fallo de Conmebol, en tanto, se espera para este mismo viernes a última hora o hasta el sábado a las 13:30, mientras mantuvo la incógnita en sus comunicaciones en las redes sociales sobre la sede de la segunda final, sin especificar si será en Porto Alegre o en el Monumental.