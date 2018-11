Central se adueñó del clásico

Gracias al peso y jerarquía de sus delanteros, Central se adueñó ayer del clásico rosarino ante Newell´s tras una justa victoria por 2 a 1, que le dio el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina, en el estadio de Arsenal de Sarandí a puertas cerradas. El "Canalla", tras un primer tiempo opaco y donde no mostró un buen funcionamiento, abrió el camino gracias a un taconazo de Germán Herrera a la salida de un córner, sobre los 17 minutos del complemento.

Ante el desconcierto de un Newell´s que había realizado un trabajo sobrio y sólido hasta ese momento, aunque sin profundidad, Rosario Central liquidó la historia con un potente remate de Fernando Zampedri, a los 23 minutos del complemento. Con ese resultado llegó el nerviosismo y los encontronazos, donde se fueron expulsados el paraguayo Teodoro Paredes y Hernán Bernardello en la "Lepra", y Federico Carrizo en el "Canalla". En la última jugada del encuentro, el juvenil Joaquín Torres -pese a su lesión- descontó para Newell’s con un lindo remate de media distancia, pero no alcanzó para llegar a los penales. La victoria de los dirigidos por Edgardo Bauza profundizó la crisis de Newell´s, complicado con la permanencia en la Superliga, y permitió tomar aire a un "Canalla" que se había desinflado tras un buen arranque de temporada.

Así, a mediados de noviembre en el parate por fecha FIFA, Central enfrentará a Temperley -de la Primera B Nacional- por un lugar en la final de la Copa Argentina, donde los rosarinos ya estuvieron tres veces consecutivas en las ediciones 2013/14, 2014/15 y 2015/16, siendo siempre subcampeón. En tanto, en la otra semifinal, en fecha a confirmar, se enfrentarán River, el campeón defensor, ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



¿ALMIRON AL CICLON?

Se veía venir. La derrota y eliminación de la Copa Argentina ante Temperley fue el punto final para Claudio Biaggio como técnico de San Lorenzo tras un año y dos meses en el club. Y aunque por estas horas Diego Monarriz tomará las riendas y probablemente dirija el domingo ante Talleres, ya se está evaluando quién se sentará en el banco para hacerse cargo del plantel. En este sentido, Jorge Almirón pica en punta. En Boedo siempre gustó. Incluso fue uno de los candidatos tras la salida del uruguayo Diego Aguirre y ante cada vaivén futbolístico del último tiempo, siempre sonó continuamente en los pasillos del Nuevo Gasómetro. Por eso, culminado el ciclo de Biaggio, nadie dudó en apuntar al DT de 47 años como primer candidato. Después de su paso exitoso por Lanús, su última experiencia no fue la mejor. Dirigió a Atlético Nacional de Colombia y terminó rescindiendo su contrato tras perder la final de la Liga de Colombia con Deportes Tolima y ser eliminado del máximo certamen continental de este año por Atlético Tucumán. Sólo duró ocho meses. El ex Granate e Independiente ahora está a disposición de cualquier club que quiera contratarlo.