Robó kiosco armado

En la tarde de este martes, un sujeto armado ingresó temerariamente en un comercio ubicado en calle Aristóbulo del Valle al 500, donde existe un comercio del rubro “kiosco”, y aprovechando la situación de que el comercio era atendido por una mujer que se encontraba junto a su hijo.

Dijo la mujer a la prensa que, “el hombre se metió atrás del mostrador y sacó un arma. Me apuntó a mi que estaba con mi nene y me dijo que le dé todos los cigarrillos, la plata de la caja, mi cartera, mi celular, y después se fue”.

“Eran dos, el otro estaba esperando afuera en una moto. El ladrón -agregó- tendría unos 27 a 30 años y estaba a cara descubierta. Es la primera vez que me pasa, estaba shockeada y no sabía qué hacer, aunque me dio tranquilidad mi nene”, añadió.