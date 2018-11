DS Automobiles desembarcó en Rosario de la mano de Nation

Un nuevo DS Store –bajo el concepto de boutique parisina– abrió este mes sus puertas en el país. La marca automotriz de lujo llegó a la ciudad de Rosario, con un imponente local ubicado en Paraguay 651, donde presentó el lujoso SUV DS 7 Crossback.

La DS Store es un espacio donde experimentar el refinamiento de una marca francesa de lujo. En un ambiente distinguido, quienes se acerquen a este espacio podrán conocer el último lanzamiento de la marca, el SUV DS 7 Crossback y el resto de los modelos que DS comercializa en nuestro país. Entre ellos, el exitoso DS 3, líder indiscutido de su segmento desde hace ya 5 años.



IMPORTANCIA

Thomas Burguette, gerente de marketing estratégico de Citroën y DS Argentina, junto con directivos de DS Automobiles Argentina y Marcos Valentino, Presidente del Grupo Nation, destacaron la importancia de este nuevo DS Store que ofrece una experiencia integral a los clientes de la marca.

Esta apertura se da en el marco de la consolidación de DS Automobiles en Argentina como la marca francesa de lujo de la industria automotriz. Se trata del cuarto DS Store inaugurado de los 6 que formarán parte de la red este año, y el primero en llegar al interior del país.

Este nuevo Store cuenta con el respaldo del Grupo Nation, un aliado del Grupo PSA con gran trayectoria y reconocimiento en las tres plazas donde comercializa las marcas: Santa Fe, Paraná y Rafaela.

Además de productos excepcionales, DS Automobiles propone el programa de relacionamiento clientela denominado “Only You”, con beneficios exclusivos para los clientes DS de manera única y personalizada.

DS crea vehículos excepcionales y complementa su propuesta con servicios a medida, para que cada cliente encuentre en su DS un toque personal que marque la diferencia.



NUEVO DS 7 CROSSBACK:

REFINAMIENTO E INNOVACIÓN

DS Automobiles eligió estos tres conceptos clave para definir a este moderno y exclusivo SUV.

* Avant Garde, porque es un objeto único y deseable, hecho a medida, con inspiraciones particularmente pensadas y diseñadas en París que conjugan estilo y una experiencia sensorial diferente gracias a sus tecnologías.

* Refinamiento, porque nada mejor que el "savoir faire" francés para destacar un producto. La tecnología Led Vision, los materiales nobles como los detalles en el tablero, los tapizados, los cueros, y los cristales engarzados en los comandos y la obsesión por los detalles -como el reloj BRM de lujo francés y el guilloché de la consola central- confirman que será un vehículo referente de lujo.

* Innovación, un exclusivo equipamiento que refiere a una tecnología de avanzada en lo que respecta al placer de conducir, la seguridad y el confort.



DISEÑO

CARISMÁTICO

En su exterior cuenta con un estilo expresivo y distinguido que lo convierten en un SUV refinado con líneas definidas.

Sus proyectores DS Active Led Vision ofrecen la posibilidad de adaptar el tipo de iluminación de acuerdo a los factores climáticos y distintas condiciones de la calzada.

El frente del nuevo DS 7 Crossback posee una forma hexagonal que enmarca un nuevo diseño de parrilla con efecto diamante que, junto al emblema DS en el centro, otorgan un aspecto imponente y único. Los bordes marcados de los guardabarros delanteros y traseros esculpen y realzan el volumen de este SUV.

En su interior, con la llegada del nuevo DS 7 Crossback la marca DS inaugura las “inspiraciones DS” para definir la atmósfera y los detalles que tendrá cada uno de los interiores de sus vehículos. Las mismas están basadas en íconos de la ciudad de París. Se componen de materiales nobles utilizados para lograr esta atmósfera única, envolvente y serena, con un interior personalizado.



INSPIRACION

RIVOLI Y OPERA

Para el lanzamiento del nuevo DS 7 Crossback, la inspiración elegida es la Rivoli, aunque DS ofrece la inspiración Opera como opcional únicamente para la versión Grand Chic.

La Inspiración DS Rivoli está basada en la elegancia parisina. Sus principales atributos son:

* Tapizado en cuero granulado en color negro Basalte.

* Masajeador en asientos delanteros en la versión Grand Chic.

* Plancha de a bordo y paneles de puerta forrados en cuero Nappa.

* Butacas conductor y acompañante con regulación eléctrica.

* Regulación eléctrica en plazas traseras.

* Comando bajo la pantalla central con incrustaciones de cristal.

* Exclusivo Reloj BRM R180 rotativo que se despliega al encender el auto.

* Volante multifunción revestido en cuero.

La Inspiración DS Opera, con su arquitectura ecléctica y sus materiales de alta calidad (oro y mármol), está basada en la Opéra Garnier de París, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Para esta inspiración los atributos plasmados en este SUV son:

* Asientos en cuero Nappa Negro Basalte confección malla de reloj, ventilados con función masaje.

* Plancha de a bordo y paneles de puerta forrados en cuero Nappa.

* Butacas conductor y acompañante con regulación eléctrica.

* Regulación eléctrica en plazas traseras.

* Comando bajo la pantalla central con incrustaciones de cristal.

* Exclusivo Reloj BRM R180 rotativo que se despliega al encender el auto.

* Volante multifunción revestido en cuero.



SISTEMA MULTIMEDIA

El sistema multimedia con pantalla táctil HD de 12” de serie para todas las versiones, permite acceder a todas las funcionalidades de un vehículo moderno como la climatización automática, los sistemas multimedia (Android Auto y CarPlay®), la navegación, que permite ver la cartografía y los límites de velocidad. Además, es posible visualizar las ayudas a la conducción y la imagen de la cámara de marcha atrás.

La carga para el celular es fácil, rápida e inalámbrica, disponible en las versiones So Chic y Grand Chic.



SISTEMAS DE AYUDA

A LA CONDUCCIÓN

El nuevo DS 7 Crossback cuenta con numerosos equipamientos de seguridad y ayudas a la conducción, conocidos mundialmente como ADAS “Advanced Driver Assistance System”.

Muchos de estos equipamientos no están presentes en otros modelos del segmento C SUV Premium, y en algunos casos tampoco lo están en segmentos superiores como el D SUV Premium.

Estas tecnologías se centran en tres grandes pilares:

* DS Connected Pilot, hacia un manejo autónomo. El sistema se compone de un regulador de velocidad adaptativo que la modula en función del vehículo que lo antecede, y posiciona al DS 7 Crossback precisamente en su carril (entre las líneas continuas o discontinuas) según las elecciones del conductor actuando sobre la dirección. Con la combinación del control de velocidad crucero adaptativo y la asistencia de franqueo involuntario de carril (AFIL), este sistema asiste permanentemente al conductor, permitiéndole en cualquier momento retomar el control de su auto. Se activa de a 0 a 180 km/h según las normas de circulación vigentes.

* Adaptive Cruise Control, mantiene automáticamente a la velocidad de consigna seleccionada y adapta su velocidad para respetar la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede sin acción del conductor, hasta que se detenga incluso en fase de arranque.

* Asistencia en posicionamiento en el carril: a través de una cámara que identifica las demarcaciones en el piso, el Sistema posiciona el vehículo en su carril, en el lugar deseado por el conductor.



DS SAFETY

DS Night Vision: este sistema permite ver lo invisible en la noche. Disimulada en la parrilla una cámara infrarroja es capaz de detectar a peatones y animales hasta 100 metros adelante. Dicha cámara señala esa presencia al conductor, mediante un cuadro amarillo, luego rojo, en el panel de instrumentos (seguido de una alarma). Esto permite al conductor reaccionar en función de la posición del obstáculo. Esta tecnología es única en el segmento.