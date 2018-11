Viernes de cine: penúltima proyección del año

El Espacio Viernes de Cine, conformado por la Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II” y la Sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral, anuncia la proyección del film correspondiente al mes de noviembre, penúltima proyección del año. Será este viernes 2, a las 20:30, en la Sala “Hermanos Operto” de la institución sita en Pueyrredón 262.Como es habitual, el film se proyectará en idioma original con subtítulos en español. La entrada es libre y gratuita (se puede dejar una contribución voluntaria).Invitan “Jalito” Tiempo de Café y amigos & “Alma Baiana”. Habrá sorteos, café y golosinas gratis.Próxima función (y última de la temporada): Viernes 7 de diciembre: “Qué bello es vivir” (Frank Capra, 1946). Título original: O'Horten. Año: 2007. Duración: 90 min. País: Noruega.Dirección: Bent Hamer. Guión: Bent Hamer, Harold Manning. Música: Kaada. Fotografía: John Christian Rosenlund. Reparto: Bård Owe, Ghita Nørby, Espen Skjønberg, Henny Moan, Bjørn Floberg, Nils Gaup. Productora: Coproducción Noruega-Alemania; BulBul Film AS / Pandora Filmproduktions GmbH. Género: comedia dramática. Sinopsis: Luego de 40 años de servicio impecable como ingeniero ferroviario, Odd Horten de 67 años es forzado a retirarse. Su existencia ordenada y solitaria está a punto de abrirse paso a un futuro de preguntas desconcertantes. ¡Y quizás, incluso, un nuevo perro y un viejo amor! - Del premiado director de Factotum y Kitchenstories.2008: Festival de Cannes: Nominada a Un Certain Regard Award. Palm Dog - Jury Prize.2008: Premios del Cine Europeo: Nominada al Premio a la excelencia europea.Crítica de Amadeo Lukas - Revista Veintitrés: “Refrescante, naif, creativa y encantadora, El extraño Sr. Horten es una película muy particular, que podría haber dado para más pero que aún así está fuera de registro. Odd Horten es un ingeniero ferroviario cuyo trabajo a lo largo de cuarenta largos años fue manejar locomotoras que van desde Oslo a puntos aledaños, ida y vuelta. Ahora llegó a su edad jubilatoria, recibirá los honores pertinentes que incluyen un bonito (o no tanto) trofeo y a la vez descubrirá su soledad. Sentirá nostalgia por los trenes, pero a la vez empezara a disfrutar y valorar su nueva vida y, acaso, su libertad existencial. Ese salto en su renovada etapa lo llevará por terrenos inesperados, que contienen en el paquete un amigo –que nunca tuvo-, que por un par de días se transformará en su guía principal y acaso lo llevará por el sendero de un amor que siempre tuvo frente a sus ojos y no terminó de asumir. Bent Hamer en su quinto largometraje como director y guionista apela a algún toque surreal, dentro de una tónica melancólica en la que no falta el humor absurdo. La máscara del indispensable protagonista Baard Owe resulta ideal, y a pesar que algunos tramos del argumento podrían haberse explotado más, El extraño Sr. Horten destila por momentos una deliciosa poesía”.