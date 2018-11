En la Agenda del Viejo Mercado y Rafaela Lee

El miércoles 7 de noviembre a las 19:00 dará la charla Los chicos y las redes sociales: ¿Cómo orientarlos para un uso seguro?, donde propondrá interrogarnos sobre el principal uso que hacen los adolescentes de Internet en las redes sociales. En la Argentina, 9 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años tiene perfil en alguna red social. Y 6 de cada 10 chicos de 11 y 12, también. ¿Por qué son tan importantes las redes sociales entre los chicos? ¿Por qué muestran fotos o información privada a gente que no conocen? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pueden hacer los adultos (padres, docentes, psicólogos, pediatras)? ¿Qué recomendaciones pueden dar a los chicos para que hagan un uso seguro de las redes sociales?La siguiente jornada, el jueves 8 de noviembre, también a las 19:00, se dirigirá a un público vinculado a la educación en la charla Usar Internet para buscar información: ¿cómo evitar el "copiar y pegar"? Cada vez más chicos hacen la tarea usando internet. La mayoría copian la consigna del docente en el buscador y copian y pegan el primer resultado que aparece, el primer link que encuentran. Los alumnos usan una sola página web, no identifican al autor del texto, se informan solo por lo que reciben en las redes sociales y les cuesta diferenciar publicidades de contenidos informativos. ¿Cómo promover un uso reflexivo de Internet? ¿Cómo enseñar a buscar, seleccionar y evaluar la información que circula en la web? ¿Cómo distinguir qué contenido es confiable y cuál, no? Estos son algunos de los interrogantes que abordará esta segunda charla con la intención de generar instancias de reflexión en el ámbito docente y promover el contacto con especialistas como Roxana Morduchowicz y con sus publicaciones, a través del Programa Rafaela Lee y la Agenda del Viejo Mercado.Ambas actividades se realizarán en la Sala EMAE del Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544) con entrada libre y gratuita.Roxana Morduchowicz, asume la tarea de preguntarse sobre el uso de la red como un instrumento que para nada resulta neutral. Acaba de presentar Ruidos en la red. Cómo se informan los adolescentes en la era digital, donde problematiza prejuicios y supuestos saberes para hacer un "uso creativo, reflexivo y seguro" de las nuevas tecnologías.Roxana Morduchowicz es Doctora en Comunicación de la Universidad de París. Consultora permanente de la UNESCO en temas de educación y tecnologías. Especialista en cultura juvenil y en la relación de los niños y adolescentes con las pantallas e Internet. Asesoró a Ministerios de Educación de América Latina, Europa Oriental, Africa y Asia sobre la utilización de las tecnologías en la educación. Profesora invitada en la Universidad de París y en la Universidad de Poitiers (Francia) y en la Universidad de Stanford (Estados Unidos).Conferencista invitada en el Congreso de Inclusión Digital 2016, por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston. Autora permanente de columnas de opinión sobre niños, adolescentes y tecnologías en todos los diarios de Buenos Aires. Autora de numerosos libros sobre el tema, el último "Ruidos en la web: cómo se informan los adolescentes en la era digital" (2018). Conferencista en Congresos Internacionales sobre estos temas.