Las estaciones de servicio ya no aceptarían las tarjetas de crédito

(Redacción LA OPINION). - El conflicto entre las estaciones de servicio de la Provincia de Santa Fe -nucleadas en FAENI, la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior- y VISA no llegó a un acuerdo favorable. El miércoles pasado no hubo acuerdo en la última reunión de conciliación y decidieron no aceptar más las tarjetas de crédito como medio de pago en la carga de combustible. Asimismo, la Confederación llamada CECHA, que nuclea a las más de 4500 estaciones de servicio del país adhiere a las acciones. A mediados de este mes habrá una asamblea y si no aparece una nueva el conflicto seguramente tomará escala nacional. Aunque, algunos negocios, ya no están recibiendo este medio de pago porque no cierra su ecuación económica.Así lo señaló Alberto Boz, presidente de la FAENI en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "la primera reunión fue hace tres semanas y pasamos a un cuarto intermedio. Pero volvimos a reunirnos con todos los actores pero lamentablemente no tuvimos respuesta. Así que la mediación fue cerrada sin solución, con lo cual queda abierta la acción judicial que podría emprender nuestra Federación. Presentaremos la demanda en sede judicial y también estamos desarrollando acciones en la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia"."Lo que estamos pidiendo es tener igual trato que en países similares a la Argentina (Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador), donde la misma tarjeta liquida las ventas en un tercio de tiempo de lo que lo hace en nuestro país y también con un tercio de comisión. No nos comparamos con EE.UU., Alemania o Australia, en donde esto es mucho menor. No hemos logrado que quienes manejan el plástico en la Argentina entiendan que esta es una actividad distinta al resto, que no podemos cargar el costo financiero previamente al precio, como hace el resto del comercio. Somos una actividad que tiene un margen diferencial, que tiene un margen mayor de remarcación y puede aguantar el plazo de 28 días hasta que recibe la liquidación de la compra con tarjeta de crédito. Nosotros cobramos lo que el surtidor dice, independientemente de la forma de pago. En otros comercios, pueden decir que si se paga en efectivo hay un 10% de descuento, porque está cargado en el precio un potencial costo financiero. Esto no pasa con las de débito, que tenemos el pago en 48 horas hábiles. Seguirían, entonces, vigentes", detalló."Habíamos dicho que íbamos a dejar de recibir las tarjetas a partir del 1 de enero de este año. Pero como manteníamos las negociaciones, se pospuso la medida. Ahora, a mediados de mes tenemos reunión de nuestra confederación, y tomaremos qué acción global con respecto a este medio de pago", dijo Boz.¿Qué porcentaje de las operaciones se hacen con tarjeta de crédito? "Es variable, porque no es lo mismo una estación en ruta, en donde hay cheques, cuentas corrientes y transferencias; que una de ciudad. Allí, el 70% de las ventas es a través de plástico (débito y crédito). De ese total, el 70% es con tarjetas de crédito", dijo Boz. Dicho de otra forma: el 50% del total de las ventas es con tarjetas de crédito.En la reunión del miércoles pasado participaron también representantes de los bancos ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos)y ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados). Cabe destacar que 14 de ellos son dueños de Prisma, entre los cuales se encuentran los bancos más grandes del país en volumen y operaciones. "La demanda irá en contra de todos los que tengan poder de decisión: los bancos y la empresa que representa a las tarjetas de crédito. No solo contra VISA, sino que también el resto, porque están con las mismas condiciones de pago y en comisiones", indicó Boz."Tenemos la paradoja cuando entra a revisar las acreditaciones que vamos a tener mañana -que son las ventas que hicimos hace 18 días hábiles-, lo que vemos son las tasas que cobran estas tarjetas: entre 59% y 80% de Tasa Nominal Anual. Esto tiene un gran costo, es un gran beneficio para las tarjetas y el estacionero tiene que tener una gran espalda para sostenerlo. Así es totalmente inviable la situación patrimonial", agregó y señaló: "desde comienzo de año, el combustible aumentó un 65% y la inflación es de un 30%".Desde FAENI resaltan que hay un escenario de serio riesgo para más de 800 pymes vinculado al expendio de combustibles.