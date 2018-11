Cae producción y ventas de maquinaria agrícola

La producción de maquinaria agrícola en unidades cayó 15,7% en los primeros ocho meses de 2018 con relación al mismo período en 2017, mientras que las ventas bajaron 20%, informó ayer la consultora Investigaciones Sectoriales Argentinas. Los tractores tuvieron un descenso del 18,7%, la producción de cosechadoras cayó 32,8% y la fabricación de sembradoras descendió 27,8%.Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, la "cosecha récord que se proyecta para la campaña 2018-2019 plantea un escenario de buena rentabilidad y elevado volumen físico para el sector de maquinaria agrícola, aunque el repunte dependerá de la evolución de las tasas de interés del próximo año"."En unidades, las ventas totales de maquinaria agrícola totalizaron 8.288 equipos en el primer semestre de 2018, una disminución en las ventas del 20,8% respecto de 2017", indicó el reporte de IES.Sobresale la caída de las cosechadoras (38,3%), mientras que los tractores verificaron un desplome algo menor, pero fuerte (26%) respecto de iguales meses de 2017.Las exportaciones en valores de maquinaria agrícola totalizaron, en los ocho primeros meses de 2018, U$S 77,2 millones (considerando la totalidad de las maquinarias destinadas a las tareas agrícolas y afines), lo que representa una merma del 14% respecto de 2017.En volúmenes (medidas por las toneladas despachadas), se verificó una caída del 11% en este período. En el acumulado de enero-agosto de 2018, las importaciones de maquinaria agrícola y del resto de los equipos afines para la agricultura totalizaron US$ 999,5 millones, una leve merma del 0,2% respecto de igual período de 2017.Por otro lado, las toneladas importadas cayeron 2,8% en este período al adquirir 94,3 miles toneladas. En cuanto al destino de las exportaciones, en los primeros ocho meses de 2018, Brasil conservó el primer lugar de 2017, con el 54,3%, seguido por Paraguay con el 7,3%, los Estados Unidos (5,8%), y Uruguay, con el 5,5%.México ocupó el quinto puesto, con el 4,8% y Alemania, el sexto sitio, con 3,4%, dentro de los países con mayor participación.Las exportaciones totalizaron, en los ocho primeros meses de 2018, u$s 77,2 millones (considerando la totalidad de las maquinarias destinadas a las tareas agrícolas y afines), una merma del 14% respecto de 2017. México ocupó el quinto puesto, con el 4,8%, y Alemania, el sexto, con 3,4%, dentro de los países con mayor participación.