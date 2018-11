Aumentaron el boleto de minibus y la ZEC con cuestionamientos

En la sesión ordinaria de ayer, el Concejo Municipal aprobó 12 proyectos durante 150 minutos, destacándose los aumentos del transporte público de pasajeros y la Zona del Estacionamiento Controlado. Respecto al primero se aprobó la implementación de la tarjeta electrónica de pasajeros SUBE, aumentado de 10 a 15 pesos y de 6 a 9 para jubilados y pensionados, con una actualización cada 90 días o mensuales cuando supere el 5%.

Garrappa dijo que "fue trabajado en la comisión de transporte, detalle de cada de los rubros. El transporte público es deficitario y una decisión política de sostenerlo; el último aumento fue en diciembre de 2017 y ahora se aplicó la fórmula polinómica en base al 60% costo personal, 15% combustible y 25% reparaciones y repuestos. 13 veces aumentó el combustible en 10 meses".

Viotti agregó que "luego de la seguridad, el tránsito es un reclamo de los vecinos. La certeza es que tiene muchas deficiencias, pese al esfuerzo del DEM se pierden 16 millones este año; se necesitan más unidades, mejorar la calidad, más garitas, mejor trazado, más líneas, que redundará en menos accidentes, pero no es prioridad del Intendente y en el presupuesto de 2019 no veo mayor inversión".

Menossi señaló que "de los repuestos solo se tuvo en cuenta las cubiertas. Me hubiese gustado discutir con Ricotti responda el pedido del 12 de setiembre sobre cuánto consume un minibus por día y no respondió. El Concejo tiene que ir monitoreando este servicio, el combustible aumentó el 50%, debatiendo el servicio deficiente. Es necesario reestructurar el transporte público, los recorridos, pensarlo de otra manera, que no se meta en el microcentro y ganar tiempo para ingresar en el Antártida como pide Mársico". Sagardoy propuso convocar al funcionario Ricotti frente a los reclamos de los vecinos, las sospechas y las dudas.

Respecto a la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), el incremento es de 10 a 15 pesos la hora y de 5 a 7,50 por cada fracción de media hora. Garrappa argumentó que "en diciembre de 2017 fue el último aumento. El motivo de la ZEC es ordenar el tránsito y promover mayor cantidad en la rotación de vehículos, impactando en el tránsito. Hay un convenio con la UTN controlando esta política pública".

Mársico le salió al cruce: "queremos resultados, hay lugares que te hacen la multa (sobre calle Brown frente a la plazoleta Centenario) y no está prohibido estacionar; tengo pruebas y está documentado". Menossi comparó que "si pago 500 pesos de la tasa me dan un servicio, 8 horas por semana en la ZEC gasto lo mismo y qué me dan. El CCIRR propuso crear un fondo para invertir en el centro. Hay que crear un fondo con más participación ciudadana y lo producido hacer cosas de manera concreta y real".

Viotti preguntó "¿esta herramienta cumple con sus funciones? Se debe abrir el convenio con la UTN, para medir a los lavacoches para que no incurran en delitos. Hay que rediscutir esta herramienta". Frente a las críticas, Garrappa dijo que "la ZEC existe por 2 ordenanzas. Si el Concejo considera que no funciona, hagan otra ordenanza para derogarla, pero las líneas amarillas hay que respetarlas". Menossi fue más allá: "hay que estudiar de qué manera mejoramos esta zona. No hay planeamiento de las áreas técnicas, el Concejo no tiene el rol de gobernar y el Intendente debe planear la ciudad de los 150 años..."

Hay más incertidumbres que certezas, sumado a los interrogantes: ¿por qué muchos funcionarios y concejales no estacionan en la ZEC y dan el ejemplo? ¿Qué destino tiene lo recaudado? Cuando los rafaelinos viajamos a otras ciudades (Santa Fe y Rosario) tenemos que pagar en el centro o en las playas de estacionamiento. ¿Por qué sigue imperando la cultura piemontesa en nuestra ciudad?



LEY DE PARIDAD

Otro proyecto de importancia fue la solicitud del tratamiento del proyecto de ley de paridad que tiene 1/2 sanción de Diputados presentado por las concejales Garrappa, Pascual, Visintini y Sagardoy. "En 1951 las mujeres empezaron a votar, en 1991 se incluyó el cupo femenino con un 30% de las listas integrada por mujeres en el sistema político. En 2017 se aprobó la ley nacional de paridad que se implementará en 2019 con la representación igualitaria para legisladores hay 10 provincias que adhirieron a la ley de paridad. Si lo hace Santa Fe permitirá incluir para las elecciones provinciales, locales, en los cargos políticos autárquicos, en las sociedades con participación estatal, también en el Poder Judicial", argumentó la edil radical. También hablaron Viotti, Pascual, Garrappa, Visintini, Bonafede, Muriel. Mársico se quejó que "en los considerandos del proyecto no está la Constitución de 1921, que habilitaba a las mujeres a votar". Sagardoy le contestó: "¿por qué no le incorporaste en la reunión de comisión?". Estuvieron presentes la ex edil Natalia Enrico, Soledad Comini de Florentina, Carla Cavalié y Yamila Hilal de la oficina municipal de violencia de género.

* Programa “Concejales por un día de la 3º edad”: a partir de 2019, para personas con más de 65 años, presentar proyectos que luego pueden ser tratados por el cuerpo legislativo. Bonafede recordó que en 2014 se votó una resolución similar para los jóvenes, que Bonino lo tomó con colaboración Franco (Bertolín) y Claudia (Galdinal), tuvimos la experiencia importante de los jóvenes debatiendo proyectos algunos en forma sobresaliente".

* Implementación boleto educativo gratuito: se paso de 6 meses al año, debiendo revalidarse el 31 de diciembre cada año para alumnos y docentes de los niveles primario, secundario, terciario, universitario, educación no formal de la avalados por el Ministerio de educación de la provincia, siendo justificado por Garrappa.

* Intervenir en distintos sectores de la Nueva Terminal de Ómnibus: Mársico se quejó "de la cadena en la puerta, baño clausurado, problemas de pavimento mientras hay un convenio a tratar el lunes con principio de solución. Corach reconoció algunos errores del concesionario, con incumplimientos reiterados y los vidrios de arriba no se limpian desde que se inauguró".

* Arreglos en piso plaza “Eva Perón”: rellenar con tierra y piedras en los juegos, siendo un reclamo de vecinos destacó Mársico.

* Extender la línea 3 del servicio de trasporte público: en el barrio Antártida Argentina, proyecto de Mársico.

* Realizar intervenciones en Av. Mitre: Visintini tomó la idea del ex secretario del Concejo y arquitecto Jorge Garrappa, pidiendo luminarias por la inseguridad, poda de árboles, veredas rotas de la Jefatura de Policía, parque Malvinas Argentinas en mal estado con los juegos deteriorados.

* Ampliar ancho de la mano norte de Bv. Roca: entre Perú y ruta nacional 34, agregar 3 carril, dijo Viotti.

* Trabajos en pasaje Carcabuey: fue modificado durante la sesión por algunos arreglos hechos, quedando "destapar las rejillas, limpiar el paisaje, se inunda porque hay que terminar la obra del entubado" (Mársico).