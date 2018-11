Bonino puso en duda su renovación como presidente

(Redacción LA OPINION). - En el Concejo Municipal, todos los años, los 10 de diciembre, se realiza una sesión extraordinaria (en este año, será el lunes) para la renovación de las autoridades: Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario/a y ProSecretario/a. En los años en donde hay elecciones, primero asumen los nuevos, se despiden aquellos que no renovaron, y después, cada bloque político hace una propuesta para todos los cargos políticos. Hay un acuerdo tácito: en los años pares (en donde la voluntad popular no queda plasmada en los sufragios) se renuevan las autoridades tal cual como están. Pero, este año, sería distinto."No sabemos, en mi caso, si voy a seguir como autoridad", sorprendió Raúl "Lalo" Bonino. Algo se venía rumoreando en los pasillos del sexto piso. Pero es la primera vez que él mismo pone un signo de interrogación. "Tiene que ver con una charla que se había dado hace un año y pico, cuando se resolvió la posibilidad de que sea Presidente. Supuestamente, yo iba a participar como candidato a Intendente para el próximo año. En ese acuerdo 'intra-Cambiemos', la idea era no resaltar la imagen de nadie que tenga una candidatura a la Intendencia. Por eso, había dado mi palabra que llegado diciembre, iba a dar un paso al costado", detalló. Pero, tampoco sería candidato a reemplazar a Luis Castellano en el quinto piso: "la verdad es que las intenciones de participar no están. Hoy en día estoy más para tirar el carro desde atrás que ser cabeza de carro. Serán cuestiones a charlar. Pero di mi palabra y quiero cumplirla para no aferrarnos a los sillones", completó. Igualmente, descartó que su falta de interés en nominarse nuevamente sea por las cuestiones de salud que sufriera este año. "Joya nunca taxi. No es un impedimento", bromeó.Si bien se mostró dispuesto a ceder la poltrona, dado que no sería candidato, indicó que intentará continuar en el cargo, en consenso con los radicales y del PRO. "Tengo varias cositas en gatera para seguir adelante: estamos implementando un software para los expedientes dentro del Municipio, poder llevar adelante las sesiones online desde la página web, darle una vuelta de rosca al Concejo Joven -que fue una experiencia maravillosa pero que tuvo varios errores-"."Es bueno ir rotando. Personalmente, no me voy a rasgar las vestiduras por estar o no estar. Las labores se pueden hacer desde diferentes lugares", completó.