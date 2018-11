Comenzó la auditoría externa en el Concejo

(Redacción LA OPINION). - Ayer, 1 de noviembre, comenzó oficialmente la auditoría externa en el Concejo Municipal, a través de la contratación de profesionales a tal efecto. Este proceso había sido votado por el Cuerpo Legislativo en mayo pasado, y en junio se había concretado el concurso de precios. El objetivo principal es transparentar el manejo de fondos públicos del órgano legislativo local."Se habían presentado tres representantes, y uno de ellos no contaba con la matriculación necesaria. Junto con Jorge Muriel (vicepresidente 1º) y Lisandro Mársico (vice 2º), el secretario Franco Bertolín, la prosecretaria Claudia Galdinal, decidimos la contratación de dos personas (Federico Volken y Fabián Marengo) que son las que vinieron el miércoles para charlar con la contadora (para no entorpecer su trabajo cotidiano y poder tener acceso a la documentación necesaria). Hoy (por ayer) comenzarían formalmente en lo que tiene que ver con la auditoría contable. La idea es poder establecer procedimientos internos para que el día de mañana, las próximas autoridades (Presidente, Secretario, Prosecretario y Contadora) van a tener todos los procedimientos estipulados. Así se terminarían los usos y costumbres que en algún momento han hecho ruido. El tema de los viáticos fue uno de ellos", señaló Raúl "Lalo" Bonino, presidente del Concejo Municipal, en la actualidad, a cargo de la Intendencia, reemplazando a Luis Castellano en su viaje a Alemania."Era algo que venía planificando desde que ingresé al Concejo. La idea era poder llevarlo a cabo. Cuando sucedió lo de los viáticos, le dimos mayor celeridad al tema, para llevarle tranquilidad a la gente. Es más: Silvio (Bonafede) también lo planteó", añadió en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "El tema de los viáticos" al que se refiere fue la polémica que giró en torno a $ 20.000 que habría transferido a su cuenta para un viaje a Uruguay, que luego devolviera. Igualmente, entendió que todo ya estaba respondido: "fueron explicados, presentados al Concejo y hoy en día no presenta ningún tipo de irregularidad. Lo que hay que investigar son los viáticos, porque todos se manejaron de la misma manera. Desde un inicio se planteó el tema de la resolución vigente, que nunca se respetó y se manejaron otros usos y costumbres. Esos son los que generaron este tema. Pero la idea es hacer una auditoría en general, sin caer en eso específicamente"."Van directamente a contaduría. Yo no intervengo en ningún proceso", aclaró. "Establecimos cuáles son los focos en donde queremos centrarnos. Pero ellos tienen independencia para poder actuar y pedir la documentación necesaria", dijo Bonino. La pesquisa será entre 2011 y 2018. "Ellos lo que van a estar evaluando es cómo será la línea temporal: desde 2011 en adelante (con lo cual llegaríamos en el presente dentro de mucho tiempo), desde el presente (yendo para atrás y manteniendo los controles hacia adelante) o desde 2018 hacia 2011", detalló y agregó que "no hay plazo para la entrega. Se verá en función del volumen de información (existente o no existente) y de las conclusiones que tengan. Entregarán informes al menos, una vez al año. Sino, de forma trimestral, si es que hay datos suficientes para hacerlo. El primer informe lo deberán entregar para febrero".Con respecto al trabajo con sus pares (de otros partidos), se mostró muy satisfecho: "con Lisandro y con Jorge trabajamos como un verdadero equipo. Lo hicieron con un grado de madurez, sin chicanas políticas, que a mí me dejó muy contento. Fue muy proactivo todo. No queremos hacer una caza de brujas, sino instaurar un procedimiento y llevarle tranquilidad a la gente. Porque sino comienzan a surgir los mitos, las habladurías, las leyendas urbanas sobre el manejo del dinero y nada más alejado de eso".