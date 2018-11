Panorama Político

SEMANA SABATICA

DE CASTELLANO

El intendente de Rafaela, Luis Castellano viajó el sábado pasado rumbo a Europa, justo el día que cumplió 53 años. En su cuenta de Instagram compartió una foto junto a su familia en la que se podía ver un par de tortas para la celebración, una de ellas con una velita simbólica. Todos los integrantes con sonrisa amplia, especialmente uno de sus hijos, Mateo, quien jugó en Ben Hur y Atlético donde actualmente forma parte del plantel. "Agradezco a Dios haberme regalado esta maravillosa familia" fue el comentario del intendente para acompañar la imagen que cosechó 712 corazones y recibió 49 salutaciones.

Pocos minutos después de ese festejo, Castellano agarró su valija y emprendió viaje a Buenos Aires para viajar a la ciudad alemana de Nurember, donde participó entre el lunes y el miércoles de la 2ª Conferencia de Cooperaciones Municipales con América Latina y el Caribe, organizada por SKEW (Agencia se servicio para los municipios en un mundo) perteneciente a Engagement Global.

En la agenda de viaje, el titular del Ejecutivo rafaelino tenía previsto hacer escala en las ciudades de Sigmaringendorf (Alemana) y de Fossano (Italia) para repasar iniciativas conjuntas en el marco de los acuerdos de hermanamiento existentes desde hace años.



SAGLIONE, CON

ALTO PERFIL

Los ministros de Economía en ocasiones suelen hacer gala de una sólida solvencia técnica pero la política les puede resultar una zona incómoda. El caso del actual jefe de la cartera de economía del Gobierno de Santa Fe, Gonzalo Saglione, es distinto: en su cuenta de twitter exhibe un perfil combativo donde resalta cada logro de su gestión y la de la administración de Miguel Lifschitz, y se involucra en discusiones abiertas a partir de artículos periodísticos y otros comentarios políticos o económicos que realizan adversarios, siempre aportando desde lo estadístico, con datos para respaldarse.

Esta semana Saglione infló el pecho con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) que colocó a Santa Fe al frente del ránking de transparencia presupuestaria. "Obtuvimos el puntaje perfecto (100 puntos sobre 100). El promedio de las provincias fue de 59.8. La calidad institucional de Santa Fe nos destaca", subrayó.

Además, compartió un artículo del diario El Cronista con el siguiente título: "Rodríguez Larreta reclamó poder colocar deuda externa sin el permiso de la Nación". Y agregó su visión de las cosas con un tiro por elevación para el gobierno nacional. "Coincido con el planteo del Jefe de Gobierno d CABA. Santa Fe tiene 2 préstamos aprobados c interés del 5% anual y 18 años de amortización que hace 18 meses espera garantía nacional".

En cualquier momento, Saglione estará en alguna boleta electoral. ¿Será en el 2019?



AUTORIDADES

DEL CONCEJO

A modo de aproximación, la semana pasada planteamos la negociación que se viene por la conducción del Concejo Municipal de Rafaela, aunque no hay demasiadas dudas que Jorge Muriel seguiría como vicepresidente 1º y Lisandro Mársico como vice 2º. Cambiemos es el bloque mayoritario y el que debe resolver el resto. El presidente es Raúl Lalo Bonino, que sin aspiraciones electorales para 2019 -tiene mandato hasta 2021- es una buena opción para mantener el cargo. Franco Bertolín está firme como secretario, pero es la prosecretaría donde hay zona gris. En principio, el acuerdo existente es que la actual titular del cargo, Claudia Galdinal, se despida del mismo porque debería asumir un radical o quien designe Leo Viotti o Alejandra Sagardoy.

En este escenario, Hugo Menossi llegó a deslizar que el subbloque del PRO está interesado en la continuidad de Galdinal, y que si eso significa resignar la Presidencia, lo aceptaba. Incluso sugirió que Sagardoy presida el cuerpo. La cuestión es que a los radicales no se desesperan por la jefatura legislativa y mantienen su decisión de quedarse con la prosecretaría tal como estaba consensuado desde el año pasado. De todos modos, hay tiempo hasta la primera semana de diciembre para ir y venir con esta novela.



BOTTERO

DEPARTAMENTAL

El ex concejal rafaelino Germán Bottero, uno de los dirigentes más encumbrados del radicalismo regional, comenzó a recorrer hace un tiempo los pueblos del departamento Castellanos. ¿Será que se presentará como candidato a senador provincial? Alguna vez ya compitió por ese cargo y acumuló una buena cantidad de votos, aunque fue superado por un imbatible Alcides Calvo.



CORACH Y MURIEL

Con el 2019 electoral que ya se percibe en el horizonte, la pirotecnia irá en aumento a medida que se acerquen las fiestas y los comicios también. El coordinador del Nodo, Fernando Muriel, sorprendió la semana pasada al señalar que el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, lo visitó para anticiparle que lo responsabilizarían por los problemas de seguridad de Rafaela ya que lo consideraba una "amenaza electoral" por su potencial para pelear -en las urnas- por la Intendencia.

Corach no estaba convencido en salir a replicar. En un primer momento daba por terminada la polémica, pero esta semana no esquivó el tema cuando fue consultado en el programa "Algo Dirán" de Radio Galena. "Es cierto, yo pedí hablar con él. Le dije que no podía no hacerse responsable de un tema como la seguridad. No puede salir con una cuestión de competencias. Es el máximo representante del Gobierno provincial en la ciudad de Rafaela, con las cosas buenas y con las malas, con las inauguraciones y las entregadas de subsidios, pero también con los problemas de inseguridad" respondió con su acostumbrada locuacidad. Después, ante la insistencia, aclaró que "no fui a amenazar, lo de la amenaza electoral salió de su boca, no de la mía".



POLEMICA POR LA

CAMIONETA

El viernes pasado ganó espacio en las redes sociales la foto de la camioneta con la identificación de la Municipalidad de Rafaela mientras personal municipal armaba un escenario en Bv. Lehmann casi al 700 que sería utilizado al día siguiente para el homenaje al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse el octavo aniversario de su muerte. Los comentarios cargaron directamente contra el intendente Castellano, por considerar que siempre que puede se desligar del kirchnerismo pero en esta oportunidad ayudaba a la organización del acto.

El Concejo esta semana fue caja de resonancia con dos pedidos de informes. Habrá que esperar cuál es la respuesta del Ejecutivo, pero esta semana desaprovechó la oportunidad para aclarar los tantos anticipándose a los pedidos de informes.



VIENE BUSATTO

El diputado provincial, Leandro Busatto, estará hoy por la mañana en Rafaela para mantener reuniones con dirigentes de su espacio y también hacer una suerte de ronda de medios, lo usual para cada legislador, funcionario o candidato que busque posicionarse ya sea hacia adentro de un espacio político o ante el electorado.

Pullaro está enrolado en Unidad Ciudadana, el espacio que a nivel nacional lidera la senadora nacional, Cristina Kirchner. Por ahora es uno de tantos que se encamina a participar de las internas del peronismo santafesino. Si las cosas siguen así, el PJ provincial quizás complete la mitad de la boleta única con sus propios postulantes.

Es que a Busatto se le suman el ya confirmado Omar Perotti, la casi oficializada María Eugenia Bielsa -siempre hay que reservar un porcentaje para las sorpresas en su caso-, quizás Alejandra Rodenas, tal vez María de los Angeles Sacnun y a lo mejor Rafael Gutiérrez, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Al menos este es el momento de manifestar las intenciones, después para negociar hay tiempo... hasta que cierre el plazo para presentar las listas.