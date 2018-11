"Un Gobierno provincial que no se hace cargo"

La Juventud Peronista Rafaela cuestionó al ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, por "negar la gravedad de las situaciones de inseguridad en Rafaela y repartir culpas entre el gobierno local y los medios de prensa de la ciudad"."Cuando todos sabemos que hay móviles inutilizados porque no hay policías que los conduzcan, el representante del gobernador Miguel Lifschitz nos dice que en Rafaela tenemos más policías que nunca en nuestra historia. Siendo que en Santa Fe y Rosario son la segunda y tercera ciudades del país con mayores tasas de muertes violentas, la Provincia nos dice que tiene el delito "estabilizado", señaló la JP local en un documento en respuesta a las declaraciones que Pullaro hizo el miércoles en esta ciudad."Y si a los rafaelinos nos parece que las estadísticas que maneja el ministro no se condicen con la realidad, Pullaro nos dice que eso es culpa de los medios de prensa. Como si no viésemos la realidad en nuestra y de nuestros vecinos", agregaron los militantes de la JP. "Y finalmente, si algún delito ocurre en la ciudad, nos dice este funcionario que la culpa debe ser del Municipio. Como si los intendentes tuvieran una fuerza policial propia", añadieron.