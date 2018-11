Lifschitz, Stolbizer y Alfonsín sentaron las bases del armado del "progresismo"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y los ex diputados nacionales Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín encabezaron juntos ayer un acto homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín, que sirvió de puntapié inicial al armado de un frente progresista de cara a las elecciones de 2019, en momentos en que no descartan alianzas con el PJ.A 35 años de la victoria de Alfonsín en las urnas, los tres dirigentes compartieron un panel debate sobre los "Desafíos de la construcción de una agenda progresista" con los escritores y ensayistas Beatriz Sarlo y Alejandro Katz.Tras el debate, se proyectó un video con imágenes del ex presidente radical, y entre aplausos los ex legisladores y el gobernador socialista subieron al escenario del Palacio Alsina, repleto de militantes del PS, el GEN y radicales, algunos con las tradicionales boinas blancas.La primera en tomar el micrófono fue Stolbizer, que en un encendido discurso tomó distancia de su ex aliado del Frente Renovador, Sergio Massa. "Lo que pasa en Brasil no es bueno y hay que decirlo con todas las letras, como argentinos y como latinoamericanos", enfatizó la ex diputada nacional, luego de que este miércoles Massa evitara cuestionar al electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y señalara que el referente de la extrema derecha con su política plantea "defender a los brasileños".La líder del GEN marcó las diferencias con el tigrense, semanas después de que junto a Alfonsín y Lifschitz se sacaran una foto juntos en el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) y dejaran la puerta abierta a un eventual acuerdo electoral."Tenemos la obligación de no seguir a las personas sino a las ideas. Hay que salir de la Argentina de los personalismos, con partidos fuertes y sólidos", resaltó Stolbizer.Por su parte, Lifschitz señaló que "no es tiempo de candidaturas" pero sí de "construir bases para el año que viene poder tener representación". "Nosotros podemos asumir que no tuvimos la audacia suficiente, pero no nos tenemos que hacer cargo de los bolsos de (José) López ni el desastre de la economía que tenemos hoy. Por eso tenemos la autoridad política y moral para convocar a un nuevo proyecto para la Argentina", subrayó el mandatario santafesino.Tras reunirse en los últimos días con los gobernadores del PJ Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) y mientras planea un encuentro con Alfredo Cornejo (Mendoza), Lifschitz indicó: "Nos reúne una visión social de la economía y de la política, que cree qué hay límites morales para el mercado".A su turno, Alfonsín aseguró que "en estos 35 años no se ha sabido o no se ha podido salir del subdesarrollo"."Tenemos que poner en marcha una segunda transición, ya no de la dictadura a la democracia sino de la democracia formal a la democracia social", subrayó. El radical llamó a "reflexionar sobre las deudas pendientes; deudas que no son de la democracia, sino de los gobiernos, de la política y de otros sectores".Al inicio de la actividad, se mostraron videos con mensajes de dirigentes de distintos espacios como Facundo Manes, Pablo Micheli, Humberto Tumini y Mario Mazzitelli, entre otros. Del acto participaron también el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, el presidente del partido Socialista y titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro y el legislador porteño Roy Cortina, entre otros.