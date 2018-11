El Gobierno financiará a las Pymes exportadoras

RIO CUARTO, 2. - El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció ayer una nueva línea de financiamiento de exportaciones para PyMEs, en el marco del segundo encuentro regional de Argentina Exporta, en Río Cuarto, en el que estuvo acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.El presidente Macri señaló que la estrategia Argentina Exporta, que presentó junto a Sica, resulta “un eje fundamental para los próximos años” en cuanto a las posibilidades de crecimiento de las empresas. “Exportar más va a significar llevar trabajo argentino al mundo, generar empleo privado de calidad y desarrollo, potenciando nuestras Pymes”, puntualizó.Sica destacó que “Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos concentran el 40 por ciento de las exportaciones del país con casi 1440 empresas que venden al mundo; tenemos que seguir trabajando para que este dinamismo aumente porque las exportaciones serán el principal motor de crecimiento”. Y resaltó: “Estamos en el camino correcto en términos de lo que es la direccionalidad de la política económica; atendiendo la coyuntura y generando una batería de instrumentos en diálogo permanente con las provincias y los sectores productivos, con el foco de atención en el empleo”.La línea de prefinanciamiento de exportaciones para PyMEs “Argentina Exporta” presentada ayer otorga créditos de hasta 200.000 dólares, con 365 días de plazo y una tasa anual promedio de 5,5%. Son parte de estas iniciativas 12 bancos privados y públicos con cobertura nacional (3200 sucursales en el país): Banco Patagonia, Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), Banco Provincia, Supervielle, Credicoop, Macro, BBVA Francés, ICBC, Galicia, Banco Ciudad, Nación y HSBC.Además, y con foco en la inclusión financiera, está disponible la línea del BICE con garantías del FOGAR, con montos de hasta 100.000 dólares, una tasa anual de hasta el 6% y un plazo de 365 días.Sica encabezó la mesa de ministros de Producción y Agro de la región centro, de la que asistieron: por Córdoba, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, el de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso y el director General de ProCórdoba, Roberto Rosotto; por Santa Fe la ministra de Producción, Alicia Siciliani y el secretario de Comercio Exterior y titular de Santa Fe Global, Carlos Braga; por Entre Ríos, el secretario de Producción, Álvaro Gabas, y el subsecretario de Industria, Pablo Romero.Durante el segundo encuentro regional de Argentina Exporta (el primero tuvo lugar en Mar del Plata), se realizaron mesas de trabajo con eje en negociaciones y estrategia comerciales; competitividad y financiamiento Pyme; simplificación y facilitación de comercio y institucionalidad y desarrollo exportador.LOS DATOS DEARGENTINA EXPORTA-Entre 2008 y 2014, el 95% de las empresas que dejaron de exportar eran Pymes. Se dejaron de exportar 1.400 productos.-El país tiene acuerdos con menos del 10% del mercado mundial. Está entre en las 15 economías más cerradas del mundo.-Más del 75% de los sectores tienen al menos un exportador.-El tipo de cambio real es hoy 80% más alto que antes de la salida del cepo: la corrección mejoró la competitividad de la economía.-El objetivo es triplicar las exportaciones en 2030, hasta alcanzar los US$ 200 mil millones (US$ 140 mil millones en bienes, US$ 60 mil millones en servicios).-La meta es pasar de 9.500 empresas exportadoras a 40.000 en 2030. Actualmente generan 1.4 millones de puestos de trabajo, cerca del 20% del empleo formal y hasta 3 veces más que las que no exportan. Tienen salarios 20% más altos.El Gobierno efectuará un trabajo específico para cada sector: desarrollar nichos exportadores, mejorar la competitividad de industrias como automotriz, Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) y Turismo y potenciar agricultura, ganadería y pesca, energía, minería y petróleo.Además, se realizarán en total nueve encuentros regionales en las provincias para consensuar un plan junto con el sector privado para diciembre. En los encuentros se avanzará en las iniciativas para mejorar el acceso a mercados; facilitar el comercio de Argentina al mundo; aumentar el financiamiento; promover la calidad y acompañar a las empresas.