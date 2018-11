Noticias al Cierre

BANCARIOS AMENAZAN CON UN PAROPOR FALTA DE ACUERDO SALARIALBUENOS AIRES, 2. - La Asociación Bancaria advirtió hoy que podría implementar medidas de fuerza si las entidades financieras no actualizan los salarios de los trabajadores del sector de acuerdo a la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC). El Ministerio de Producción y Trabajo estableció como plazo límite el lunes a las 16 hs. para que los bancos actualicen los sueldos de los bancarios. "En caso de no alcanzarse el cumplimiento estricto de lo acordado se adoptarán las acciones gremiales", adelantó el gremio.AUMENTAN 8,4% LOS CIGARRILLOSY YA ES LA QUINTA SUBA EN EL AÑOBUENOS AIRES, 2 (NA). - Los precios de los cigarrillos aumentaron ayer 8,4% y anotaron así el quinto incremento en lo que va del año, por lo que un atado de 20 unidades ya cuesta más de 70 pesos. Massalin Particulares, una de las dos principales productoras y distribuidoras de cigarrillos en la Argentina, argumentó que "el sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, que se ubica entre las más elevadas a nivel mundial". Por eso, la firma aplicó un ajuste al alza del 8,4% promedio que se suma al 6,5% de septiembre; 5% en julio; 4% en abril; y 5% en enero. El paquete de Marlboro de 20 en la versión King Size pasó a costar unos 71 pesos, según el precio oficial.PATENTAMIENTOS DE AUTOS SUFRENLA CAIDA MAS FUERTE DEL AÑOBUENOS AIRES, 2 (NA). - La cantidad de vehículos patentados registró en octubre la peor baja en lo que va del año, del 38,5%, según datos publicados ayer por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). La entidad que enrola a las concesionarias advirtió sobre un "complejo" panorama en el sector, por la baja en la actividad. El acumulado de los diez primeros meses de año asciende a 734.767 unidades, lo cual "empieza a consolidar también una caída del 5,8% comparado con ese mismo período de 2017, en el que se habían registrado 780.276 vehículos", indicó la entidad.LA COMERCIALIZACION DE MOTOSSE DESPLOMO 44,8% EN OCTUBREBUENOS AIRES, 2 (NA). - Los patentamientos de motos se desplomaron 44,8% en octubre frente al mismo período del año pasado. Precisó que "en el acumulado del año también se observa una disminución que alcanza ahora las 515.421 unidades, lo que representa 8,7% menos" que el mismo período de 2017.ACUERDAN REBAJAR DE GANANCIASPARA COOPERATIVAS Y MUTUALESBUENOS AIRES, 2 (NA). - Los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista van camino a un acuerdo para reducir la alícuota prevista para cooperativas y mutuales agropecuarias y de seguros, a través de un proyecto que será tratado en paralelo al Presupuesto 2019. El proyecto del presupuesto que se encuentra en debate en el Senado prevé elevar esa alícuota del 2% al 6% el año próximo, lo que generó un reclamo de las cooperativas y mutuales. Por eso ahora se trabaja en un proyecto de ley para que la alícuota sea del 3% y no del 6%, como establece el Presupuesto 2019.EN OCTUBRE LA RECAUDACIONSE INCREMENTO MAS DEL 40%BUENOS AIRES, 2 (NA). - Motorizada por los ingresos por IVA, el impuesto al cheque y los vinculados al comercio exterior, la recaudación tributaria trepó en octubre a $ 312.508,8 millones, con un aumento interanual del 42,2%.Según informó la AFIP, en los primeros diez meses del año los ingresos impositivos ascendieron a 2 billones 762.603,7 millones de pesos, con un aumento del 30,4% frente al mismo período del año anterior.RECORD HISTORICO EN CANTIDAD DEPASAJEROS PARA VUELOS DE CABOTAJEBUENOS AIRES, 2 (NA). - En octubre último creció 16% en forma interanual la cantidad de pasajeros transportados en vuelos de cabotaje, que alcanzó el récord histórico de 1.336.000 personas, informó ayer el Ministerio de Transporte.