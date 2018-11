Les comentamos Libros

Libros de Prometeo NOCHE Y NIEBLA Sylvie Lindeperg 264 pág. Este libro contribuye de un modo original a los estudios sobre la relación entre cine e historia y lo hace con una reflexión sobre la función de la imagen fílmica, no tanto interrogando el clásico problema de la representación como encontrando en “Noche y niebla. Un film en la historia” el punto de anclaje a partir del cual explorar la noción misma de archivo. Lindeperg trabaja con múltiples lecturas que le permiten confrontar el film con los relatos institucionalizados y sus condiciones de posibilidad. Esto permite a la autora pensar los modos de intervención en la cultura de la segunda posguerra e indagar especialmente sobre el impacto de la producción de Resnais en un contexto tan emblemático como controversial. LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES Rita Segato 232 pág. En el presente volumen, permanecen las formulaciones iniciales de la autora sobre género y violencia: 1) la expresión “violencia sexual” confunde, pues aunque la agresión se ejecute por medios sexuales, la finalidad de la misma no es del orden de lo sexual sino del orden del poder; 2) no se trata de agresiones originadas en la pulsión libidinal traducida en deseo de satisfacción sexual, sino que la libido se orienta aquí al poder y a un mandato de pares o cofrades masculinos que exige una prueba de pertenencia al grupo; 3) lo que refrenda la pertenencia al grupo es un tributo que, mediante exacción, fluye de la posición femenina a la masculina, construyéndola como resultado de ese proceso; 4) la estructura funcional jerárquicamente dispuesta que el mandato de masculinidad origina es análoga al orden mafioso; 5) mediante este tipo de violencia el poder se expresa, se exhibe y se consolida de forma truculenta ante la mirada pública, por lo tanto representando un tipo de violencia expresiva y no instrumental. KILOMETROS A TUS PIES Jorge Castillo 384 pág. ...Ya no hay secretos. Tener la oportunidad de saber qué le pasa al cuerpo y cómo funciona; ver las razones de por qué determinadas acciones le hacen muy bien y otras no; tomar las herramientas adecuadas para optimizar el tiempo de trabajo y poder cumplir con los objetivos; saber cómo prevenir los diferentes inconvenientes; ordenar los momentos y no tener imprevistos; creer en uno mismo y dar lo mejor en el momento justo; ir paso a paso sin apresurar etapas; apreciar de cerca las caracterí¬sticas de los mejores del mundo; informarnos, dudar, investigar, abrir la cabeza, proyectar y conocer más de la maravillosa actividad de correr: …“Simplemente, un entrenamiento más”.