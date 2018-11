Según Sica, mejora la capacidad exportadora

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ministro de Producción, Dante Sica, se presentó ayer en el Senado con motivo del debate sobre el Presupuesto 2019 y destacó que hay "una mejora en la capacidad exportadora", al tiempo que confió en "la apertura de 50 mercados" para la agroindustria el año próximo.Sica concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado junto a los secretarios de Trabajo, Jorge Triaca, y de Agricultura, Guillermo Bernaudo, con quienes realizó una exposición más enfocada en la gestión que en los números del Presupuesto 2019.El ministro destacó "la integración al mundo y la cultura exportadora" como uno de los ejes centrales de su gestión y puso de relieve las expectativas respecto de la ampliación de las ventas al exterior, en línea con el proyecto en debate que prevé un crecimiento interanual de un 20,9% en 2019.El titular de la cartera de Producción indicó, entre otros datos, que en los próximos tres años la Argentina enviará "casi 40 mil autos a Brasil", mientras que exportará arándanos a China a partir de un acuerdo bilateral. Respecto de los negocios agroindustriales, el funcionario detalló que se abrieron "casi 166 mercados" y que hay "600 negociaciones en curso", y agregó: "Para el año que viene queremos darle más potencia a estos 166 mercados y poder trabajar durante 2019 con la apertura de 50 mercados".Además, el ministro sostuvo que el "objetivo" de su cartera "es que Argentina debería estar para 2025 cercana a cerrar tratados de preferencia comercial y acuerdos de libre comercio con más o menos el 50% del PBI mundial", dado que actualmente hay "acuerdos firmados solo con menos del 9%". También puso en relieve la aplicación del programa "Exporta Simple" y precisó: "Es un programa que permite a micro emprendedores poder exportar desde la computadora. Ya se exportaron casi 6 millones de pesos. Se hicieron 1800 operaciones. Hay 400 usuarios y el 30% nunca había exportado"."No solo impulsamos una mejora en la capacidad exportadora que mejora la competitividad y fortalece la estabilidad macro, también trabajamos en el fortalecimiento del mercado interno con, por ejemplo, la ley de fomento pyme que ha tenido un impacto muy beneficioso", señaló el ministro.En este sentido, Sica puso de relieve la aplicación de programas de financiamiento a las empresas, la simplificación de trámites y la agenda destinada a las PyMEs con el fin de enfrentar "el impacto de la crisis". "Queremos estar en al menos 15 provincias con casi 8 mil mercados o ferias incrementando la posición en algunos lugares fijos y mejorando mucho la calidad de productos y la competitividad de precios", indicó además el ministro.A su turno, Triaca se refirió a los programas de empleo para jóvenes y personas con discapacidad y resaltó que habrá un aumento de "ayudas directas a beneficiarios" que pasará de 1.200.000 en 2018 a 1.300.000 en 2019.En otro orden, señaló: "Estamos reduciendo el costo laboral no salarial para fomentar la formalización: todo lo vinculado al trabajo que no repercute en el bolsillo del trabajador pero que le genera costos innecesarios al empleador".Además, destacó que durante el año llevan "más de 500 acuerdos paritarios durante este año, que a su vez tienen procesos de revisión que los suma en casi 900 acuerdos".Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca señaló: "Estamos trabajando con la Secretaría de Industria en la renovación de la flota pesquera argentina que tiene 42 años promedio de actividad y hoy tenemos todos los astilleros privados saturados de trabajo".Durante su exposición, Sica recibió críticas principalmente de los senadores patagónicos Alfredo Luenzo (Chubut-PJ), José Ojeda (Tierra del Fuego-PJ) y Magdalena Odarda (Río Negro-Río Sur) por la situación regional de la producción.Luenzo cuestionó una "disminución en un 66% de los reintegros por exportaciones desde la Patagonia" y señaló: "No somos competitivos, porque exportar desde esas costas sale 6 mil dólares y desde Mar del Plata sale 3 mil dólares"."Tenemos una mirada federal, no es que estamos dejando de lado algunas provincias. El programa que queremos levar adelante tiende a eliminar asimetrías. Es un camino largo y sinuoso", respondió Sica, quien agregó: "Muchas de las cuestiones que estamos trabajando en lo logístico es la mejora de los costos. El 96% de la logística es en camiones".