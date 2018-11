Sortearon zonas de la Copa Santa Fe

En la Casa de Gobierno de Santa Fe se realizó este miércoles la presentación y sorteo de la Copa Santa Fe de básquetbol, que tendrá su puesta en marcha el jueves 15 de noviembre en San Cristóbal. A esa ciudad viajará 9 de Julio de Rafaela, para visitar al local Racing LTC, en uno de los encuentros de la Zona B. Por su parte, Atlético jugará en la Zona A, mientras que Ben Hur lo hará en la C.Serán en definitiva cuatro zonas de 7 equipos cada una, de acuerdo a este detalle:Sportsman de Villa Cañás, Sportsmen Unidos de Rosario, Atlético de Rafaela, San Lorenzo de Tostado, Libertad de Villa Trinidad, Almagro de Esperanza y Ceci de Gálvez.Primera fecha: Sportsman vs. Almagro; Sportsmen Unidos vs Libertad de Villa Trinidad y San Lorenzo de Tostado vs Atlético Rafaela. Libre: Ceci de Gálvez.Atlético Trebolense, Centenario de Venado Tuerto, Racing LTC de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela, Temperley de Rosario, Independiente de Chañar Ladeado y Alma Juniors de Esperanza.Primera fecha: Trebolense vs. Independiente; Centenario vs Temperley; Racing LTC vs 9 de Julio. Libre : Alma Juniors.Sportivo Ben Hur de Rafaela, Peñarol de Elortondo, Unión de San Guillermo, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Atenas de Venado Tuerto, Atlético Sastre y El Tala de Rosario.Primera fecha: Ben Hur vs. Atlético Sastre; Peñarol vs Atenas y Rivadavia Jrs vs Unión de San Guillermo. Libre: El Tala.Argentino de Firmat, Colón de San Justo, Atlético María Juana, Munic. Puerto San Martín, Platense Porvenir de Reconquista, Brown de San Vicente y Talleres de Villa Gobernador Gálvez.Primera fecha: Argentino vs. Talleres; Colón de San Justo vs. Platense y Munic. Puerto San Martín vs. Atlético María Juana. Libre : Brown.