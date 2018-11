Logró sortear una mayor carga tributaria

Luego del malestar que había generado en el campo el intento de aumentar la carga tributaria de Bienes Personales a los inmuebles rurales productivos, el sector finalmente logró sortear esa avanzada del tributo en el presupuesto 2019. Hace unos días, el oficialismo había dado su aval, pero en la sesión especial propuso mantener una exención y el campo recibió con beneplácito la decisión.Tras ese resultado en la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace fue a ver al secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Según señaló Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el planteo fue que, antes que aumentar impuestos a la producción, "el ajuste lo tiene que hacer la política"."Tienen que entender que el sector no especula y está invirtiendo, que el ajuste lo tiene que hacer la política, no nosotros", señaló el presidente de la entidad. Según Chiesa, Etchevehere les respondió que estaba de acuerdo con el planteo de la agrupación ruralista. Los dirigentes del campo también pidieron por otros temas, como buscar soluciones para la crisis en la lechería y las retenciones a los cueros, "que superan el 50%", según apuntó Chiesa. En los últimos días, el campo jugó fuerte para frenar el tributo en Diputados.Después de las retenciones, en las entidades estaba el convencimiento que era demasiado ahora con Bienes Personales. Y allí se largaron a jugar. La Sociedad Rural Argentina, CRA, la Federación Agraria Argentina y Coninagro marcaron la cancha con un duro comunicado de la Mesa de Enlace, dejando traslucir que podría haber protestas si se avanzaba con el tributo. Después hubo declaraciones individuales de sus presidentes, contactos de directivos con diputados y algunos gobernadores y estudios de la Rural y de la Bolsa de Comercio de Rosario que buscaron poner sobre la mesa la creciente carga tributaria.Entre las entidades, las 16 confederaciones que tiene CRA se movieron para hablar con los diputados en sus provincias. "Actuaron con sus diputados, jugando muy fuerte. El nivel de lobby fue parecido al de la 125", reconocen. CRA había enviado a dos personas para estar en la reunión de Presupuesto y Hacienda en Diputados la semana pasada, pero no los dejaron entrar.CRA no paró de sacar comunicados para mantener el tema en la agenda y Chiesa, que estaba en Chile de gira porque también es presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), coordinaba todas las acciones.En las entidades reconocen que, adentro de Diputados, Pablo Torello, productor rural y legislador de Pro, fue un nexo clave en la jornada. Llevaba y traía opiniones.También vieron una movida por el lado de Etchevehere. Mientras estaba en la feria de la alimentación SIAL de París, Etchevehere dijo a Clarín: "No seremos el supermercado del mundo si seguimos subiendo los impuestos". El contexto fue oportuno, porque las declaraciones se conocieron en plena puja por Bienes Personales. "Si dijo eso públicamente, imaginate lo que habrá dicho en el interior [del Gobierno]", graficó un ruralista.Entre las entidades, los directores de la Rural, que preside Daniel Pelegrina, también pusieron lo suyo para hablar con diputados. La Sociedad Rural tiene 14 directores titulares y 14 suplentes. También integran la entidad unos 300 delegados zonales. Por una u otra vía, todos llevaron un mensaje a los diputados que conocían.Hasta el fútbol hizo que se hablara de Bienes Personales. En el partido que River perdió con Gremio por la Copa Libertadores (el martes de la semana pasada), hubo dirigentes del agro que se encontraron con ministros y legisladores. Y aprovecharon el Monumental para expresar su postura por este tributo. (La Nación, 26/10/18).