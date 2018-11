Avanzó el Peque y Nadal pierde el "1"

Diego Schwartzman le ganó una batalla a Feliciano López en el Masters 1000 de París y prolongó su participación en la temporada ATP que está llegando a su fin. El argentino se impuso por 6-4, 3-6 y 7-5, luego de que López dispusiera de su servicio para cerrar el partido en 5-4 del tercer set. Schwartzman venía con un pulso irregular en este cierre de año (el mejor de su carrera), con cuatro derrotas en primeras rondas en sus últimos seis torneos. Pero con este triunfo y los otros resultados de la jornada, prácticamente se aseguró terminar 2018 como Top 20.En la próxima ronda, el Peque tendrá una prueba de nivel ante el alemán Alexander Zverev, N°5 del mundo, que dejó en el camino a Frances Tiafoe y busca ya su cuarto título de Masters 1000.DJOKOVIC SERA 1 EL LUNESRafael Nadal anunció su baja para el Masters 1000 de París a unas horas de su entrada en competencia este miércoles, lo que asegura al serbio Novak Djokovic el puesto de número 1 del mundo el lunes, después de una segunda mitad de temporada brillante."Sentí algo en los abdominales desde hace días, sobre todo al servicio. Los médicos me recomendaron que no jugase", declaró el mallorquín, que no disputa un partido oficial desde su abandono en semifinales del US Open a comienzos de septiembre.Djoko, clasificado el martes a octavos, sólo necesitaba alcanzar una ronda más que Nadal para ser nuevo Nº 1 del mundo, un puesto que llevaba dos años sin ocupar. El serbio conquistó este año Wimbledon, el US Open y los torneos de Cincinnati y Shanghai.