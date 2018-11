Los argentinos que no correrán el Dakar

Serán varios los argentinos que no estarán compitiendo en el Rally Dakar 2019 y que sí lo hicieron en las últimas ediciones.La situación económica del país y el hecho que se corra exclusivamente en Perú, se mencionan como los dos factores más relevantes, según lo reconocieron los protagonistas.De todos modos, la mayoría de los consultados sostuvo que en caso de variar las condiciones podrían regresar en 2020, si la organización sella un acuerdo con Argentina y Chile, los países que volvería a formar parte del recorrido.La última ausencia confirmada es la del cordobés José Blangino, que no tomará la partida con el Rastrojero, uno de los vehículos que generó mayor expectativa durante los últimos años.Previamente, se había bajado de la competencia Alicia Reina, la representante de Catriel, quien se vio obligado a desertar en el pasado mes de enero a raíz de un incendio que provocó importantes deterioros en su Toyota Hilux.Tampoco estará Lucio Alvarez, que tenía previsto hacerlo con otra camioneta de la marca japonesa, en tanto que Emiliano Spataro no seguirá adelante con el proyecto de la Duster y por lo tanto Renault no correrá el Dakar 2019.Por otra parte, los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, que pensaban volver el año próximo, en definitiva no lo harán, al igual que todos los argentinos por razones presupuestarias.Por cuarto año consecutivo, Federico Villagra, el múltiple campeón argentino de Rally, estará presente entre los Camiones, al mando de un Iveco del equipo liderado por Gerard de Rooy.El holandés retornará al Dakar en 2019 tras su ausencia en la pasada edición, con una formación que intentará darle batalla a los poderos Kamaz rusos, sumándose esta vez Ton van Genugten y Maurik van den Heuvel.De Rooy ganó en dos oportunidades, mientras que Villagra fue tercero en 2016, cuarto en 2017 y abandonó a principios de este año. Acompañarán al piloto cordobés Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi.Sin embargo, el más exitoso de la estructura es Ton van Genugten, que venció en cuatro ocasiones en la competencia más exigente del planeta.