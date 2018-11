Finales escolares de Santa Fe Juega

En el marco del programa provincial Santa Fe Juega, se disputaron este lunes y martes en la ciudad capital, las finales provinciales de los deportes escolares. Más de 400 alumnos de 42 localidades participaron en vóley sub 14, natación convencional sub 14 y sub 16, natación adaptada hasta sub 18 y fútsal sub 14.El acto de apertura y recibimiento de las delegaciones tuvo lugar el lunes en la Esquina Encendida (Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos). El director provincial de Deporte Comunitario y Recreación, Ernesto Benito, destacó que “a través del programa Santa Fe Juega, el gobierno provincial busca garantizar la práctica deportiva como un derecho, un motivo de encuentro y una herramienta de inclusión e integración social, por encima de lo competitivo”.“En esta oportunidad realizamos un evento específicamente escolar, del que participaron 400 alumnos de 42 localidades. Esta experiencia es significativa para ellos porque, además de lo deportivo, se estimulan la convivencia y el compartir y relacionarse entre pares”, explicó Benito.Por su parte, el director provincial de Educación Física del Ministerio de Educación, Ricardo Caruso, señaló que “esta instancia provincial canaliza el pedido de varios docentes de nuestra provincia y tiene como objetivo el encuentro y la participación de aquellos deportes que no están contemplados en los Juegos Nacionales Evita o que son netamente federados. En esta final, los protagonistas son alumnos, alumnas y escuelas”, sostuvo.De las finales, disputadas en la Esquina Encendida y en los clubes Gimnasia y Esgrima, Banco Provincial y Villa Dora, participaron alumnos procedentes escuelas de nuestra región, como María Juana, San Vicente, Sunchales, entre otras.