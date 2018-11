Cambio de alcantarilla

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se realizaron trabajos de limpieza y desobstrucción en el canal de desagües pluviales para enfrentar de mejor manera la época de lluvias. Además están trabajando en el reemplazo de módulos de alcantarillas en el mismo sector.Desde la secretaría recalcaron la importancia de evitar la acumulación de basura e inertes en lugares no apropiados y que en caso de necesitar que sean retirados llamar al 423333.Desde la Coordinación de Políticas de Salud se establecieron una serie de recomendaciones simples y rápidas para ser por tercer año consecutivo una ciudad libre de dengue.Además del pedido a los vecinos está previsto el trabajo preventivo en fumigaciones y desmalezados desde el municipio, trabajo para el cuál se están gestionando los insecticidas adecuados que no presentan riesgos para la población y los equipos para una aplicación efectiva.En cuanto a las recomendaciones para vecinos la primera de ellas se basa en cepillar las rejillas de los desagües para que el agua corra sin problemas, no se acumule y no se convierta en un criadero de mosquitos.Con pequeñas acciones diarias podemos lograr entre todos tener una ciudad nuevamente libre de dengue.El Centro de Jubilados y Pensionados de Frontera finalizó con la entrega de 90 bolsones de alimentos para sus afiliados. La actividad se desarrolló en la sede de calle N° 74 344.En la sede del centro además se realizan actividades recreativas para adultos, se dictan cursos y atiende un médico clínico.