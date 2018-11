Bajo condiciones óptimas se inició la siembra de la soja de primera

En los doce departamentos del centro y norte de la Provincia, entre ellos Castellanos, ya se sembraron 89.000 hectáreas con maíz de primera, lo que representa el 47,3% de la intención de siembra para esta campaña que asciende a 188.000 ha. en tanto que ya se implantaron 9.250 ha. con soja de primera, esto es apenas el 1% de las 925.000 que se esperan se cultiven en esta temporada, según indica el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.Al analizar el comportamiento del clima en la última semana, el reporte señala que se caracterizó por la inestabilidad, la alternancia entre un par de días soleados con temperaturas medias a altas, el resto con variada nubosidad, frentes de tormentas y precipitaciones. Las lluvias en general fueron bajas, permitiendo una muy buena infiltración y recarga de los perfiles de los suelos.En ciertas áreas también hubo ráfagas de vientos de cierta intensidad y caída de granizo, incidiendo en diferentes grados sobre los cultivos, esta última característica fue un patrón constante que se reflejó con cada frente de tormenta, desde que se iniciaron las lluvias de primavera.El informe del SEA destaca que la inestabilidad y el ambiente húmedo continuaron abasteciendo las necesidades de los cultivos, generando buenas condiciones y beneficiando a todo lo sembrado y brindando óptimas condiciones para el proceso de siembra de soja de primera, el cual con el paso de los días iría aumentando el ritmo e incorporando lotes.Los montos pluviométricos acumulados en la semana, registrados en los distintos distritos de cada departamento, fluctuaron entre 15 y 75 mm.En relación al estado de los cultivos de maíz, presentaron para esta campaña hasta la fecha, un avance en la siembra del 47,3 %, representando unas 89.000 ha.. En este sentido, detalla que los mismos correspondieron a lotes sembrados en primera instancia, denominado maíz de primera, el cual de acuerdo al área de estudio tendría dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentaje como forraje, para consumo animal bovino.Y en particular en lo que hace al maíz de primera, presentó muy buen estado, creciendo y desarrollándose en condiciones óptimas, en un 88 %. La humedad fue adecuada y las temperaturas también para el cultivo. El 12 % restante manifestó cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caídas de piedras, heladas tardías y déficit hídrico.La variación hacia un mejor estado estuvo dada por las sucesivas precipitaciones, que revirtieron el déficit mencionado. En cuanto al estado sanitario, el cultivo se encontró muy bien, sin inconvenientes hasta el momento.En tanto, el proceso de cosecha del trigo avanzó con buen ritmo en los 12 departamentos del área de estudio del SEA. Las precipitaciones de la semana discontinuaron las tareas en algunas zonas, pero retomaron su actividad y avanzaron con normalidad. Dicha situación se observó en los departamentos del norte del área de estudio, donde los rindes alcanzaron promedios mínimos de 16 a 18 qq/ha y promedios máximos de 30 a 32 qq/ha.Ante estos resultados las expectativas y perspectivas siguieron siendo alentadoras y se estimó que los rendimientos promedios de la campaña serían superiores al valor promedio histórico, para dicha área y que alcanzarían valores entre 27 a 29 qq/ha.Asimismo, las precipitaciones registradas continuaron sosteniendo la condición del cultivo y cubriendo sus necesidades de fin de ciclo. Hasta la fecha el estado sanitario del cultivo continuó siendo muy bueno, sin expresión de enfermedades ni de plagas.El cultivo de girasol se encontró en un 97 % en estado bueno a muy bueno con lotes en excelentes condiciones y el 3 % restante bueno, con lotes puntuales regulares, por posición topográfica y la aptitud de los suelos. Continuó su crecimiento y desarrollo normal, con buena disponibilidad de agua útil en los suelos, tras las nuevas precipitaciones registradas en toda el área, generando muy buenas condiciones en beneficio de los cultivares.El aspecto sanitario del cultivo, en general, se presentó muy bien. Sólo se detectaron algunos lotes con presencia de orugas que fueron relevados, monitoreados y no ocasionaron mayores problemas, ni consecuencias hasta la fecha.ARROZ Y ALGODONEl proceso de siembra en el área arrocera continuó desarrollándose a ritmo sostenido, lográndose hasta la fecha un progreso del orden del 80 % sobre lo proyectado, representado 25.600 ha. Con un incremento intersemanal de 10 puntos porcentuales y un adelanto del 10 % en comparación a la campaña del año anterior.La intención de siembra sería similar a la superficie sembrada en 2017/2018, alcanzando las 32.000 ha. Quedan por sembrar los sectores con historia de lotes con alta infestación de arroz rojo. Dichos sectores se los manejaría con barbecho químico hasta noviembre, permitiendo la germinación de la maleza, de modo que la implantación resulte con la menor infestación posible.Continuaron las tareas de control de malezas, aplicación de nitrógeno y riego posterior (inundación). No se observó presencia de plagas insectiles y el arroz evolucionó muy bien, favorecido por lluvias oportunas y de baja intensidad, que no provocaron roturas de la sistematización para el riegoPor último, la siembra del algodón continuó a ritmo sostenido, interrumpida unos días por los eventos meteorológicos. Luego fue retomando ritmo a medida que las condiciones de humedad del suelo lo permitieron. Se continuó monitoreando las trampas, para la detección temprana de la plaga (picudo algodonero), realizándose las aplicaciones en los bordes y en caso de ser necesario en el lote entero.