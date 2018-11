En Octava, Ben Hur ya se quedó con el título

El pasado fin de semana se puso en disputa la tercera fecha del último certamen del año para las Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de la Copa de Oro, Ben Hur le ganó 1-0 a Libertad y a dos fechas del final se consagró campeón. Por la Copa de Plata, anoche jugaban Brown de San Vicente y Sportivo Norte, encuentros postergados por las inclemencias del tiempo.A continuación, los resultados de cada juego disputado:Unión 0 – Atlético de Rafaela 1 (Fabrizio Racca), Ben Hur 3 (Pablo Palomeque x 2 y Joaquín Castellano) – Dep. Libertad 1 (Alejandro Mendoza).9 de Julio 5 (Augusto Baldasarre x 3 y Ezequiel Segovia x 2) – Independiente San Cristóbal 0.Unión 0 – Atlético de Rafaela 2 (Santiago Colombatti y Santino Turina), Ben Hur 0 – Dep. Libertad 1 (Gabriel Ronco).9 de Julio 1 (Agustín Tournour) – Independiente San Cristóbal 1 (Thiago Benítez).Unión 1 (Darien Juárez) – Atlético de Rafaela 0, Ben Hur 1 (Joaquín Taborda) – Dep. Libertad 1 (Mateo Schonfeld).9 de Julio 4 (Juan Espíndola, Enzo Carignano y Esteban Guzmán x 2) – Independiente San Cristóbal 1 (Francisco Mathey).Unión 0 – Atlético de Rafaela 1 (Alejo Manna).9 de Julio 0 – Independiente San Cristóbal 0.Unión 0 – Atlético de Rafaela 4 (Agustín Luna, Nicolás Varela x 2 y Marcelo Alovatti), Ben Hur 0 – Dep. Libertad 1 (Joaquín Reynoso)9 de Julio 3 (Lucas García, Luka Zanoni y Lionel Ledesma) – Independiente San Cristóbal 0.Unión 0 – Atlético de Rafaela 2 (Agustín Lorenzatti y Mirco Gattolin), Ben Hur 3 (Agustín Narbona, Ángel Bastida y Máximo Belizzin) – Dep. Libertad 0.A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Dep. Libertad 2 (Fabricio Ronco y Nahuel Gravenvarter) – Ben Hur 4 (Camilo Alberto, Bautista Bessobe, Benjamín Arias y Pedro Taverna).Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Benavidez) – 9 de Julio 0, Sportivo Norte 1 (Tomás Alderete) – Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 0 – Peñarol 1 (Marcelo Alfonzo).Dep. Libertad 0 – Ben Hur 1 (Bautista Ferreryra).Sportivo Norte 3 (Ramiro Vecchio, Santiago Spann y Sebastián Ojeda) – Brown de San Vicente 1 (Agustín Imsand), Argentino Quilmes 1 (Diego Heit) – Peñarol 2 (Nahir Alfonzo y Luciano Acevedo). A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Deportivo Libertad vs. Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs. Ferrocarril del Estado. Libre: Ben Hur.Peñarol vs. 9 de Julio, Argentino Quilmes vs. Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs. Independiente San Cristóbal.En Infantiles se invierten las localías.