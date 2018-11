Camioneros consiguió una suba del 40% en paritarias

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, anunció hoy que el gremio logró elevar del 25 al 40% el acuerdo salarial anual firmado en junio y desactivó la amenaza de paro en medio de fuertes críticas al Gobierno."Hemos logrado llegar al 40 por ciento", destacó el dirigente en un acto realizado frente a la sede de la Secretaría de Trabajo ante una concurrida cantidad de manifestantes. En ese sentido, Moyano enfatizó: "Tomamos la decisión de venir a este lugar a hablar con los empresarios para discutir la necesidad de mejorar el poder adquisitivo que perdimos durante este mes".La semana anterior, el líder de Camioneros había advertido que iba a convocar a una huelga, si las cámaras empresariales no brindaban una "propuesta salarial seria" ante el reclamo por la reapertura de la paritaria del 25 por ciento firmada en junio.Tras una nueva reunión con representantes del sector, el dirigente precisó: "Se ha cobrado el 8 por ciento en octubre y en noviembre, a partir de mañana, se cobrará un 11 por ciento más". También puntualizó: "Hemos logrado que para enero se cobre un 11 por ciento más de salario y para mayo otro 5,25 por ciento".Además, formuló críticas a la administración de Mauricio Macri al indicar: "Antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora tenemos que discutir porque falta una plato de comida en la mesa. Esa es la diferencia". "En esta semana de tensión, de bronca y movilizaciones, salieron muchas voces a hablar, a decir cosas que ni saben lo que dicen", cuestionó."Por ejemplo, el señor ministro de Producción, no sé que producción, y Trabajo, no sé qué trabajo, Dante Sica, decía que los camioneros argentinos salían dos veces y medio mas caros que los de Brasil. Yo digo que los funcionarios argentinos salen diez veces más caros que los de Brasil", apuntó.En ese sentido, insistió: "Se la pasan hablando estupideces de la gente que labura", y fustigó: "Estos son los funcionarios que tenemos. Como el ministro de Transporte, que habla y habla y no sabe absolutamente nada de transporte. Por eso no vale la pena hablar de estos personajes".El dirigente también afirmó: "Nadie hace más esfuerzo y sacrificio para el crecimiento y la grandeza de la patria que los trabajadores" y argumentó que "por eso no es posible que se les niegue un aumento frente la situación del país que ellos crearon".