Boca pasó y se viene el gran Superclásico

SAN PABLO, 1 (Especial de NA). - Boca se clasificó anoche para disputar la final de la Copa Libertadores frente a River, tras igualar como visitante 2 a 2 frente a Palmeiras, en el partido de vuelta por las semifinales, disputado en el estadio "Parque Allianz". Los goles del equipo "boquense" fueron marcados por Ramón "Wanchope" Abila, a los 17 minutos del primer tiempo, y Darío Benedetto, a los 25 del complemento, mientras que para Palmeiras anotaron Luan, a los 2, y Gustavo Gómez, de penal, a los 15, ambos en la segundo mitad.Con este resultado Boca pasó a la final dado que en el partido de ida disputado como local se había impuesto por 2 a 0 con los dos goles de Benedetto. El martes River había pasado a la final tras un heroico triunfo en Porto Alegre por 2 a 1 ante Gremio, luego de perder en el Monumental por 1 a 0 en la ida y de empezar en desventaja 1-0 la revancha.El partido de ida de la final se disputará el próximo miércoles 7 de noviembre en "La Bombonera", mientras que la revancha aún no tiene fecha definida, dado que estaba programada para el 28 del mes siguiente, pero en la Ciudad de Buenos Aires no puede realizarse por la reunión del G20.Fuentes de Conmebol, no obstante, le ratificaron a esta agencia que la intención es no mover las fechas de los partidos. La clasificación de Boca generó que el certamen se defina en dos superclásicos y con este inconveniente agregado, ya que de haber sido Palmeiras quien hubiera avanzado a la final -fue el equipo que más puntos sacó en la fase regular-, el primero de los choques, previsto para el miércoles que viene, se iba a jugar en Núñez y la revancha, el 28 de noviembre, se hubiera jugado sin problemas en Brasil.Con este escenario ya establecido, tanto Nación como Ciudad se abocarán a este tema, ya que antes no querían abordarlo porque la clasificación del "Xeneize" aún no se había consumado. Alguna de las partes deberá ceder en su postura, ya sea para jugarlo el mismo 28 de noviembre -en Capital es imposible-, adelantarlo para el 26 o 27 de noviembre o incluso para el 21 de ese mes o pasarlo para la primera semana de diciembre.EXPEDIENTE A GALLARDOLa Conmebol le abrió un expediente a Marcelo Gallardo por haber infringido la suspensión que pesaba en su contra y por la cual no debía tomar contacto con sus jugadores en la semifinal ante Gremio de Porto Alegre por la Copa Libertadores. La entidad que rige el fútbol sudamericano notificó a River sobre la apertura del expediente y en la nota describe los hechos que se sucedieron en el estadio "Arena do Gremio" en el partido de vuelta de la semifinal.Por otra parte, abogados especializados en derecho deportivo opinaron que no ven factible que River sea eliminado de la Copa Libertadores luego de la apelación de Gremio, aunque remarcaron que seguramente exista una dura sanción para el entrenador Marcelo Gallardo. Ariel Reck, uno de los tres abogados que patrocinó a AFA cuando logró que se deje sin efecto la suspensión de cuatro fechas contra Lionel Messi en las pasadas Eliminatorias sudamericanas, opinó en su cuenta de Twitter que el reclamo de los brasileños es "infundado".