Atlético, con dos cambios para visitar este sábado a Los Andes

FOTO LA OPINION FUTBOL EN EL ESTADIO. / Llop probó el once para visitar al 'Milrayitas'. En la banda derecha: Copetti de cuatro y Ramírez de ocho.

Juan Manuel Llop aún no confirmó el equipo que presentará el sábado, 15:30, ante Los Andes. Pero se sabe: Atlético de Rafaela tendrá dos modificaciones. Una obligada: Enzo Copetti reemplazará a Lucas Blondel, quien sufrió un nuevo desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. La otra, por decisión del DT: Ezequiel Montagna le dejará su lugar al uruguayo Emiliano Romero, ya recuperado de su molestia en la rodilla. Esto, si se tiene en cuenta el equipo titular que utilizó ‘Chocho’ en su debut como entrenador de la “Crema”, en la fecha 7 ante Olimpo de Bahía Blanca y con triunfo por 2 a 0.

¿El once? Ramiro Macagno; Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Gabriel Ramírez, Romero, Agustín Nadruz y Ángelo Martino; Marco Borgnino y Mauro Albertengo.

Llop no lo confirmó pero este fue el equipo que utilizó durante los 50 minutos de fútbol que dispuso en la mañana de ayer en el estadio Monumental.

El plantel albiceleste volverá a trabajar hoy por la mañana y allí quedará definido si finalmente dicha formación es la elegida para jugar ante el “Milrayitas” en el Gallardón.