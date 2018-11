Proponen crear un instituto para el monitoreo y evaluación

Durante tres horas, el jefe de Gabinete del Municipio Marcos Corach y la secretaria de Auditoría y Control de Gestión Amalia Galantti participaron ayer de la segunda sesión extraordinaria del año para presentar el informe de gestión del Municipio, según la ordenanza Nº 4946, en el Concejo Municipal presidida por Jorge Muriel. En esta oportunidad fue sobre transparencia y el programa Rafaela Evalúa en la gestión del Estado local.Corach destacó que "se cumplen 35 años de la vuelta de la democracia, la política está deuda con la sociedad, no dio respuestas en todos los niveles (local, provincial y nacional) y no es responsabilidad de un partido sino de la clase política. No fue casual este tema, transparencia y gobierno abierto, generamos instancias formales de participación y no formales hace poco en el CCIRR, discutir los problemas actuales, luego fue en la Intendencia con el obispo y los pastores, en términos de crisis económica y de valores. Crear puentes para que la ciudadanía participe con los funcionarios y concejales en foros con niveles de participación".Galantti aclaró que “hablar de gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza donde el eje está puesto en el ciudadano. Los tres conceptos son la transparencia, la participación y la colaboración. La participación es la actitud activa del Estado de poner a disposición del ciudadano la información sobre su gestión, administración de los recursos, la marcha de los programas y procesos. Es la incidencia real del ciudadano en la toma de decisiones políticas. Esto queda plasmado en el proyecto de creación del organismo de evaluación, de institucionalización del programa Rafaela evalúa”.Así presentó el proyecto de crear el Instituto para el Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas con mecanismos de rendición de cuentas, transparencia e independencia, crear una institución autárquica como el IMV que tiene 50 años, o más recientes como IDS e Icedel. "Será un ente autárquico, con personería jurídica propia, mayor independencia del Estado, no de la política partidaria, con presupuesto propio, incorporar fondos provenientes de otras fuentes que no sean municipales (...) Hay que garantizar el diálogo y el esfuerzo conjunto conprocesos de aprendizaje a desarrollar con capacidades institucionales para mejorar las políticas públicas municipales. Ser humildes cuando nos evalúan, potenciar y seguir aprendiendo, ya sea de las cuestiones exitosas y las que dificultaron los objetivos", precisó.El futuro instituto prevé 3 instancias: la dirección ejecutiva (1 director, 1 monitoreo, 1 evaluación y 1 comunicación), el consejo directivo (representantes del DEM con voz pero sin voto, Concejo Municipal, Consejo Consultivo Social, SEOM y el Consejo Universitario de Rafaela, con 1 o 2 años) y el espacio consultivo (instituciones interesadas). Sobre el financiamiento y sustentabilidad, formar un fondo con un % de cada uno de los programas municipales, del 1% o 1,5% con un monto estimativo de $ 1.900.000 para 2019, sumado a los fondos local, provincial, nacional e internacional.Mársico cuestionó el espíritu de la ordenanza de la extraordinaria de ayer porque "debía ser con un informe sobre la marcha del gobierno municipal, es propositivo para el próximo encuentro con un tópico, preguntar, haga un informe de gestión de mayo a octubre; no se contestan los pedidos de informes. El espíritu de la ordenanza es otro, administrando el erario público de secretarías y programas".Corach contestó que "entiendo el planteo de Mársico, espíritu norma, la primera sesión extraordinaria fue sobre políticas de prevención en seguridad con la presencia de 8 funcionarios sobre trabajo social, educativo, deportivo, seguridad".La primera pregunta fue sobre por qué no se intima al concesionario de la nueva terminal de ómnibus por bacheos y forestación. El Jefe de Gabinete dijo que "venimos desde el 2016 negociando para que sea aceptable. El 11 de octubre de 2018 se avanzó en la solución del personal capacitado y el Municipio ocupe espacios".Mársico sostuvo que "es obligación del concesionario la forestación, el mantenimiento de obras de pavimento, nunca contestaron el pedido de informes, el pavimento es un desastre y destruido en muchas partes, no se puede tomar el pelo a la gente y a las empresas; uno de los baños no funciona. Es un incumplimiento generalizado en el mantenimiento de la terminal. Hay otras herramientas legales en el pliego para evitar incumplimientos".Corach: "posiblemente Mársico tenga razón, el emplazamiento realizado no es suficiente, hay que corregir el intercambio con la concesionaria y el Municipio, hay notorias deficiencias".Luego generó un intenso debate la consulta sobre el transporte público de pasajeros y si está pensado un nuevo rediseño. Los funcionarios sostuvieron que hay aportes de profesionales fuera de la ciudad, con propuestas de financiamiento, el compromiso nacional de hacer aportes en la evaluación de sistema de movilidad.Mársico señaló que "no se puede seguir el servicio con carencias y deficiencias, frente a problemas de tránsito; pedí la extensión de la línea 3 para el Antártida Argentina porque tienen que caminar 8 y 9 cuadras para llegar a la parada.Desde el Mora hasta la Escuela de Música demora 80 minutos de ida y la vuelta 50 minutos, hay que trabajar en situaciones puntuales, esperando el rediseño final. El 17 de setiembre fue designado 1 experto en el área, Hernán José Bertero, que cobra $ 28.300".Corach se defendió: "En el 2000 se compraron las primeras unidades, el Estado se hizo cargo del déficit, ahora está la discusión tarifaria y los subsidios al transporte, los recorridos deben ser optimizados, pero entiendan el esfuerzo del Estado municipal en la decisión de sostener el transporte".Leo Viotti criticó que el Municipio no responde los pedidos de informes, poniendo como ejemplos el estacionamiento frente a la Recova, el parque automotor si realizan revisación técnica y mejoras en el asentamiento suroeste papa Francisco, entre otros. Mársico fue vehemente en que el presupuesto del 2019 si elimina que si el DEM necesitara aumentar erogaciones deberá pedir la aprobación del cuerpo legislativo y no se contestó el pedido de informes sobre el precio del m2 del pavimento presentado por Menossi. Otras consultas giraron sobre el Aeroclub ya que fue eliminada la señalización nocturna en la pista 0119, estando el compromiso de volverla a colocar; las escuelas deportivas del Municipio, respondiendo Corach en forma detallada y también sobre el punto gob.