En diciembre se reinicia la obra de la Ruta 34

El diputado provincial, Federico Angelini, visitó ayer Rafaela y Sunchales para reunirse con dirigentes de Cambiemos, reunirse con empresarios, participar de un acto de entrega de viviendas y ofrecer entrevistas para abordar la actualidad provincial y nacional.Angelini, que aún no definió si será candidato a gobernador de nuestra provincia más allá que dejó entrever sus ganas, confirmó que el próximo mes se retomarán las obras de la Ruta Nacional 34, luego de que las tareas se paralizaron por la reconversión del proyecto. Es que inicialmente se pensaba refuncionalizar la ruta en una autovía pero luego se decidió que se transforme en una autopista, lo que obligó a rehacer el proyecto técnico, aunque también es cierto que la crisis de la economía explica la falta de avances en la obra."Nosotros vamos a reiniciar la obra en el mes de diciembre con un compromiso de que durante todo el 2019 se va a terminar el tramo desde Angélica a Rafaela, la circunvalación de esta ciudad y también el acceso a Sunchales", sostuvo el legislador provincial en diálogo con LA OPINION. En tanto, anticipó que el tramo que va de Angélica a Rosario "se va a hacer a través de la participación público privada que se va a licitar en marzo de 2019".Por otra parte, mostró un fuerte respaldo al gobierno del presidente, Mauricio Macri, diciendo que se siente "orgulloso" por ser parte de este proyecto. "Sé que el camino elegido por el presidente de la Nación es el correcto y es el que va a sacar a la Argentina de tantos años de cometer los mismos errores y que han generado tanta pobreza y desempleo en nuestro país. Estoy seguro que este es el camino para crecer, y es un orgullo ser parte de este proceso de cambio y de conformar el equipo de Macri, que va a sacar a la Argentina adelante", aseguró convencido.Respecto a la discusión del Presupuesto 2019 que se realiza en el Congreso -ya tiene media sanción de Diputados y está bajo análisis del Senado-, Angelini sostuvo que "el gobierno nacional estableció que el esfuerzo lo va a hacer el propio estado nacional y se están transfiriendo por coparticipación mayor cantidad de recursos para que la provincia luego se encargue de enviar los fondos a los municipios. Nosotros garantizamos que todas las obras que se estén haciendo, que estén en ejecución, se sigan haciendo y que se concluyan lo antes posible"."Es un error que la provincia de Santa Fe no adhiera a la adenda del pacto fiscal", expresó Angelini sobre la indefinición del gobierno de Miguel Lifschitz. "Si firma, le puede dar más recursos a la provincia. Nosotros somos optimistas, que luego de aprobarse el presupuesto en Diputados y que ya está teniendo un consenso generalizado en el Senado de la Nación, escuchando a todos los sectores y dándole más recursos a las provincias, el gobernador tome distancia de esta cuestión ideológica que lo aleja del gobierno nacional para trabajar de manera conjunta para ver de qué manera podemos conseguir más cosas para Santa Fe", explicó con cierta sutileza sin caer en una crítica abierta.De todos modos, consideró "todo sería mucho más simple si podemos trabajar en equipo y no hacemos declaraciones mediáticas, cuando en realidad a lo mejor con reuniones se pueden solucionar estos temas". En este sentido, afirmó que "nosotros siempre vamos a estar defendiendo a la provincia, pero también le pedimos a la provincia que en vez de anunciar y de poner carteles anunciando acueductos, se ponga a trabajar con la Nación para poder sacar esa garantía que necesita para liberar los créditos".