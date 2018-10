Debatieron polémico proyecto sobre antenas

Anoche se realizó una reunión sobre el polémico tema de antenas en el Concejo Municipal, participando funcionarios del Enacom, del Ejecutivo Municipal, ediles, representantes de la ONG Capivara, Amigos de la Vida y Rosario Alerta antenas, los privados en la colocación de antenas, vecinos del barrio 17 de Octubre, entre otros.

En la oportunidad, los puntos más importantes sobre el proyecto a tratarse en el cuerpo legislativo giraron sobre la constitucionalidad de la futura norma porque tendría visos de inconstitucionalidad el proyecto del DEM según una las ONG, los principios precautorios sobre la peligrosidad de las emisiones de las antenas, avanzar hacia una democracia más participativa previo a la legislación especialmente a los vecinos afectados, ver los puntos dónde se podrían colocar las antenas, la sensibilidad que tiene la población en ese lugar, como así también solicitaron al Enacom que realice mediciones sobre las radiaciones en la ciudad y los valores de frecuencias electromagnéticas.

Según los funcionarios de Enacom, realizaron mediciones mencionándose de 2 voltios por metro en 2016, siendo un número muy bajo del nivel de radiación, y que las antenas no son perjudiciales a la salud. Pero le salió al cruce una vecina lamentando que el estudio de referencia no haya sido publicado.



EXTRAORDINARIA

Conforme a lo establecido en la ordenanza Nº 4946, esta mañana a las 9:00 horas se realizará la segunda sesión extraordinaria -que presidirá Jorge Muriel- con la visita del jefe de Gabinete Municipalidad de Rafaela Marcos Corach en el Concejo Municipal.

El temario a tratar en la segunda sesión informativa de 2018 es el siguiente: desde el 2002 el gobierno municipal desarrolla distintas acciones por el gobierno abierto, entendido en sus tres ejes: transparencia, participación ciudadana y colaboración.

"Estos tres ejes van desde la ordenanza de acceso a la información pública, el portal de gobierno abierto al programa Rafaela Evalua, que tiene por objetivo la conformación de un organismo autárquico de monitoreo y evaluación de políticas públicas de Rafaela, conformado no sólo por el Estado local sino también por los distintos actores del territorio. Resulta fundamental poner a disposición de la ciudadanía, instancias de participación con real incidencia en la toma de decisiones políticas, a la vez que es imprescindible que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con base en evidencia científica", destacó en la nota enviada por Corach a los ediles.

Después de la exposición del funcionario municipal, los concejales -especialmente la oposición- le formularán una batería de preguntas sobre transparencia, participación ciudadana y colaboración.

Conviene mencionar que el primer informe de gestión fue el miércoles 30 de mayo último sobre las políticas municipales en la generación de empleos y a la seguridad comunitaria, cuya sesión duró cinco horas.