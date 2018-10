El Comité Radical recordó a Alfonsín

A través de un acto muy sencillo y emotivo, el Comité Radical de la Unión Cívica Radical de Rafaela, junto a algunos radicales y a la sociedad en general, homenajeó este martes, en su sede de calle Bolivar, a Raúl Alfonsín, todo un ícono del radicalismo, por la recuperación de la democracia, hace ya 35 años.

Estuvieron presente en el encuentro los concejales de la UCR-Cambiemos, Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti, quienes charlaron con la prensa rafaelina acerca de la figura de Alfonsín y de lo que se viene. Acerca de lo que se siente a 35 años de la recuperación de la democracia, Sagardoy comenzó diciendo que “tengo muchos sentimientos presentes, al menos por el partido y por ser radical. Y segundo porque mi papá, en el 83’, fue elegido concejal y era presidente del partido radical. O sea, se juntan un montón de cosas. Y más allá de que se haya votado a un presidente de la Nación radical, creo que ganamos todos los argentinos aquel 30 de octubre de 1983. No era solamente un triunfo radical. Creo que ganaba el país, ganaba la democracia, porque la gente la eligió como una nueva forma de vida para poder ejercer su derecho y la libertad luego de que durante 7 años, una dictadura atroz se la haya negado. Así que estamos reconociendo y haciendo un homenaje, con todos los radicales presentes y aquellos rafaelinos que se sienten identificado con el radicalismo, al presidente de todos los argentinos, al padre de la democracia, donde creo que no le pudieron poner el mejor nombre. Y lo va a seguir siendo por varios años más. Y también lo hacemos por el momento que estamos viviendo, ya que Alfonsín representa la honestidad, el respeto a las libertades, a las diferencias, a las instituciones, más allá de que también le tocó un momento difícil como el que estamos viviendo ahora. Creo que tenemos que seguir el ejemplo, ya que todos los radicales llevamos eso, los valores, el respeto a la democracia, a todos los partidos políticos, a los ciudadanos. Es un momento muy importante y personalmente para mi lo es también en lo afectivo”.

A su turno, Leo Viotti destacó que “para los que tenemos alrededor de 30 años no sabemos lo que es vivir sin democracia y es sin dudas gracias a la figura de Raúl Alfonsín. Por eso, para toda la gente de nuestra edad es aún mucho más importante. Creo que es un buen momento para remarcar la figura de Alfonsín y los valores que representaba ante las situaciones políticas que se han vivido en este último tiempo y en las últimas décadas. Debemos rescatar la figura de Alfonsín, los valores que él representa y los valores que también representa el partido radical. Son 35 años de democracia de todo el pueblo argentino que tuvo como emblema, en su momento, al partido Radical y a Raúl Alfonsín. Pero es un festejo y un recordatorio que tenemos que dar entre todos. Y es un buen momento para remarcar todos esos valores que tenemos que poner sobre la mesa, como el valor de la honestidad, el trabajo, el esfuerzo. Creo que hoy más que nunca están más vigentes”.

También se le preguntó a Viotti por qué eligió ser radical. “En lo personal me fui haciendo, fui conociendo y me sentí representado por los valores del radicalismo. Creo que hay que leer mucho, investigar y sacar nuestras propias conclusiones más allá de las palabras que se dicen y escuchamos. Fue lo que yo hice y lo que trato de hacer, ya que hay muchos chicos jóvenes que de a poco se van metiendo en la política. Que vayan haciendo todo eso y que sólo encuentren y vean con qué partido político se sienten identificados. En su momento, a mi me tocó hacerlo y descubrí al partido Radical, ya que representaba los valores que yo creía importantes, como mucha gente lo hizo. Tal vez hay gente más grande que vivió el 83 o le despierta cierta pasión lo que fue en su momento el regreso a la democracia después de la dictadura. Y los que somos más jóvenes lo fuimos descubriendo de una manera distinta”, valoró el joven concejal.

Posteriormente, en relación a si el radicalismo puede tomar fuerza nuevamente pese a esta unión con Cambiemos, Viotti opinó que “creo que ha tomado fuerza, ya que el radicalismo, a nivel nacional, forma parte del gobierno de Cambiemos. Si bien la figura principal es Mauricio Macri, que pertenece al Pro, tenemos mucha representación, pero principalmente, representación territorial en lo que tiene que ver en todas las provincias. En todos los pueblos y ciudades, siempre hay un radical, un comité radical abierto y en Santa Fe y en Rafaela, en particular, después de las elecciones que hicimos el año pasado, estamos más fuerte que nunca. Seguimos trabajando para consolidarnos no solo desde el trabajo que hacemos con Alejandra cada día desde el Concejo, sino también desde el trabajo del Comité y en la calle para seguir creciendo y prepararnos para lo que viene, que sin duda es un desafío más grande”.



LO QUE VIENE

De cara al futuro y a las próximas elecciones del 2019, Viotti agregó que “estamos trabajando en eso. Estamos consolidando los grupos, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de vecinos y sin dudas ese trabajo va a dar como resultado que el año que viene podamos volver a tener una buena elección nuevamente”. De todos modos, ambos concejales se mostraron optimistas y con fe de llegar a la intendencia y que cambie el signo político de la ciudad. “Totalmente. Para eso estamos trabajando. Creo que después de casi 29 años de gobierno peronista, creo que la gente está pidiendo un cambio. Nosotros estamos preparados para la intendencia y estamos trabajando mucho para eso. Creo que en el 2019 va a ver un cambio de gobierno en la ciudad y a eso apostamos”, acotó Sagardoy, quién luego fue más allá. ¿Con qué candidato? Lo tengo acá al lado”, dijo Sagardoy. Luego de unas risas, Viotti se encargó de decir que “nos estamos preparando. Creemos que el paso principal es la consolidación de los equipos técnicos y luego, sin dudas soy una opción. Pero también hay otras personas dentro del partido que están preparadas y más allá de quién le toque estar en la cabeza, lo importante es quiénes estén atrás y a los costados de esa persona”.

Por último, y haciendo alusión a si habría una interna en el espacio de Cambiemos, Viotti finalizó la entrevista diciendo que “vamos a hacer lo posible para llegar a una lista de unidad, para construirnos, pero para construir y consolidar el espacio Cambiemos. Pero el radicalismo está preparado para ir a una interna si es necesario, una interna ordenada y respetuosa como lo fue el año pasado, que nos deje y nos potencie de cara a la general para finalmente competir con el oficialismo, que es con quién va a estar la verdadera pelea para mostrar a la sociedad que hay una opción distinta y que después de tantos años se puede cambiar”.