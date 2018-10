Hermoso gesto de inclusión

El ser humano y, en este caso el deportista, convive con los obstáculos. Sin embargo, a veces debemos damos cuenta que muchos de ellos no son tales y que verdaderamente hay ejemplos donde la perseverancia es un mérito que debe ser aplicado de acuerdo al grado de dificultad a sortear.El domingo, en el predio del autódromo con la jornada de la Copa de Plata de la FOSH, grande y grata sorpresa fue observar un valioso gesto de inclusión deportiva en el Club Juventud Unida de Villa San José. Victoria Zaragoza, una chica con enanismo, integra el plantel que habitualmente juega la Liga Amistad (con equipos de poblaciones cercanas) y que en esta parte final del año fue invitado a disputar el certamen de la FOSH.“Vicky tiene 14 años, hace mucho que está en ‘la Villa’, siempre jugó con las chicas y este año la sumamos a primera. Porque en la Liga Amistad a esa edad ya puede jugar en primera. Entonces cumplió 14 y la incluimos, y además es una de las jugadoras que no me falta nunca a práctica. Está siempre, apoyando al equipo y estamos muy contentos de tenerla”, expresó Danisa Dechiara, entrenadora de Juventud quien -como se puede ver en las foto- le da la posibilidad de ingresar durante los partidos.RESULTADOSEl grupo 1 se disputó en el predio del autódromo del Club Atlético, donde el local y Libertad de San Francisco tuvieron puntaje ideal. Este es el detalle de los resultados: Atlético de Rafaela 2 – Bochazo de San Vicente 0; Libertad de San Francisco 1 – Juventud de Villa San José 0; Bochazo de San Vicente 1 – Ben Hur 0; Atlético de Rafaela 2 – Juventud de Villa San José 1 y Libertad de San Francisco 2 – Ben Hur 0.En Sarmiento de Humboldt se jugó el Grupo 2, donde Moreno y Municipal también ganaron los dos encuentros. Estos fueron los marcadores: Sarmiento de Humboldt 0 – Moreno de Lehmann 1; Municipal de Tránsito 7 – Unión de Sunchales 0; Belgrano de Sa Pereira 0 – Moreno 2; Municipal 3 – Sarmiento 0 y Unión 2 – Belgrano 0. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).