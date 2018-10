Cuestionan al Gobierno por crisis de la lechería

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advirtió ayer que el Gobierno no ha "comprendido cabalmente el deterioro que viene padeciendo el sector lechero" y manifestó su "profunda desilusión al más alto nivel". Fue después de que el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere se reuniera con los representantes de la producción y la industria láctea con el objetivo de promover las buenas prácticas comerciales en la cadena."Se viene sufriendo una crisis prolongada con frentes múltiples que empujan la actividad a un callejón sin salida. Este año se han perdido tambos todos los días", alertó la comisión integrada por la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales.En un comunicado, el grupo aseguró que "la cadena de la leche enfrenta un mercado interno contraído, una exportación errática, incertidumbre cambiaria, altas tasas de interés, conflicto de intereses, productores trabajando a pérdida, y las respuestas no son suficientes"."La CEEA cree que no se ha comprendido cabalmente el deterioro que viene padeciendo el sector lechero. Al menos, a la coyuntura le sumamos la imposibilidad de resolver desde el Estado el grave problema que afecta a los productores", agregó.Asimismo, advirtió que "no se ha trabajado en la integración de la cadena, ni en mejorar o atemperar los efectos de la crisis a sus actores. Cada litro que produce el productor, le genera pérdida. Pese a que los valores se recuperaron se corre atrás de los costos de producción"."Pareciera que la prioridad es confeccionar un tablero de monitoreo y control y lo que se busca es forzar su funcionamiento en una cadena que transita otra realidad", consideró.La comisión sostuvo: "Creemos que seriamente es hora de definir y coordinar políticas públicas en el ámbito financiero, de mercado interno y de exportación, que permitan recuperar la actividad, con herramientas que signifiquen una mejora para toda la cadena, sin excepción".Del otro lado del mostrador, Etchevehere destacó la importancia de "construir ámbitos de dialogo desde el gobierno nacional para trabajar sobre cuestiones particulares, en este caso la comercialización, y así lograr avances relevantes a través de acuerdos entre todos los involucrados".Durante el encuentro, del que también participaron el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago del Solar y el director Nacional Lácteo, Alejandro Sammartino, se conversó sobre la necesidad de trabajar en la mejora de los plazos y las condiciones de comercialización.Para esto se analizaron, según se informó desde Agroindustria, diferentes herramientas que promuevan un avance en las condiciones comerciales de la cadena, como el financiamiento, el factoring y la próxima puesta en funcionamiento del mercado a futuro de la leche, el cual brindará mayores opciones de financiación. Estas herramientas se encuadran dentro del acuerdo de promoción de Buenas Prácticas Comerciales promovidas por el Gobierno Nacional.Por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) asistieron su presidente, Pablo Villano y el Gerente, Rubén Bonafina; por parte del Centro de Industria Lechera (CIL) asistió el presidente de la entidad, Miguel Paulón y su gerente, Aníbal Sahaller.En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) estuvo representada por su presidente, Carlos Achetoni, el vicepresidente, y la secretaria de Finanzas de la entidad, Marisa Boschetti. También estuvo presente el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Por la Sociedad Rural Argentina (SRA) estuvieron el director del Comité de Lácteos, Máximo Russ y el economista de la entidad, Ezequiel De Freijo; mientras que por CONINAGRO estuvo presente la economista Silvina Campos Carles.