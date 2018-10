Ciciliani va a diputados por la ley de agroquímicos

Las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Santa Fe se reunieron para avanzar en el tratamiento de la ley de agrotóxicos. Una de las iniciativas en análisis pertenece al diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, y prohíbe las fumigaciones aéreas, además de limitar la aplicación terrestre de estos productos a 1500 metros de las poblaciones. El miércoles próximo, a las 12.30, la ministra de la Producción Alicia Ciciliani y funcionarios de Agricultura de la Provincia concurrirán al plenario de las dos comisiones para exponer sus puntos de vista. “En esa reunión avanzaríamos en un dictamen que firmaría la comisión de Agricultura el 7 de noviembre, para que estemos en condiciones de aprobar una ley antes de fin de año”, adelantó Del Frade. Para el legislador, “no se puede dejar un tema de salud pública fundamental al arbitrio de municipios y comunas, como ocurre ahora, porque la ley vigente en la provincia data de 1995”. La ley de fitosanitarios 11273 en sus artículos 33 y 34 establece límites de entre 3.000 y 500 metros para la aplicación de esos productos.

Desde organizaciones sociales como Paren de Fumigarnos vienen bregando por la sanción de una nueva ley que establezca límites precisos. En octubre de 2015, la llamada ley Bertero (por su autora, la diputada del Partido Socialista, Inés Bertero) obtuvo media sanción, con grandes controversias con los activistas ecologistas y el aval de Aapresid (la asociación de productores de siembra directa) y otros empresarios. Establecía un límite de apenas 200 metros para la aplicación de fumigaciones. En el camino había quedado otro proyecto más cuidadoso de la salud pública, de José María Tessa, que en algunos aspectos es retomado por el que propone Del Frade. El Senado provincial ni siquiera sancionó la ley Bertero.

Para el legislador del Frente Social y Popular, con el marco legislativo vigente, “el problema es que las comunas y los municipios hacen lo que quieren, es muy difícil que un intendente le diga a un empresario que no puede fumigar. Tiene que existir una ley marco donde el estado provincial les exija a las comunas lo que tienen que hacer”. Por eso, propone prohibir la fumigación aérea y poner un límite de 1500 metros para la terrestre. “Esto es lo que ya pasa en la provincia de San Luis, no es algo teórico. Igualmente, tenemos toda la necesidad de consensuar para que sea de forma progresiva, el tema es que sea el estado provincial el que arbitre”.

Del Frade alerta sobre el poder de lobby del sector sojero y la falta de voluntad política del gobierno provincial. “Hace diez años que no se puede convertir en ley, esa es una muestra de lo conservador que es el socialismo en esta provincia”, dijo Del Frade.