Volvió el faulense Giuseppe Rolfo

La semana pasada visitó Humberto 1° Giuseppe Rolfo, presidente de la Comisión Italiana del Gemellaggio entre Faule (Italia) y Humberto I (Argentina). Hacía 21 años que no regresaba al país que lo vio, en 1997, encabezar un grupo de italianos (de Faule) que se hermanó con nuestra localidad y fue recibido por el humbertino que ocupaba su mismo puesto en la comisión humbertina, Raúl Fortunato Curti.Fue oportuno el momento para recordar aquellos lindos momentos que vivió nuestra localidad. A Raúl Curti lo acompañaron varios de los humbertinos integrantes de la Comisión del Hermanamiento, quienes luego de un prolongado y sentido abrazo, empezaron a traer a la memoria distintas realizaciones de aquel 1997.En primer término Rolfo, Curti y acompañantes, fueron recibidos por Mauro Gilabert presidente de la Comuna de Humberto I donde hubo intercambio de saludos y el deseo de Gilabert de una buena estadía y estar a disposición siempre, para lo que necesite.Luego recorrieron distintas instituciones intermedias y visitó a los amigos de aquel año del hermanamiento.Giuseppe Rolfo llegó desde Italia a la Argentina y en Córdoba, fue recibido por Rubén Airasca, otro integrante de la Comisión de Hermanamiento, y juntos dedicaron algunos días a conocer las Sierras de Córdoba antes de llegar a nuestra localidad. “Tenía muchas ganas de volver a la Argentina y a Humberto I especialmente. Hacía muchos años que no venía y aproveché que me jubilé y aquí estoy. Muy contento de encontrar a tantos amigos que logramos con el gemellaggio”. Rolfo trabajó durante 42 años en la fábrica FIAT en Torino-Italia y aprovechando esa condición de haberse acogido a la jubilación, su primer viaje tuvo dirección hacia Humberto I.Visitaron la ciudad de Santa Fe. Allí el vicegobernador de la Provincia, Carlos Fascendini y el senador Alcides Calvo recibieron en la Cámara de Senadores a Giuseppe Rolfo, a Raúl Curti, al diputado Omar Martínez y a Norberto Rostagno (integrante de la Comisión de Hermanamiento). El motivo de la misma fue charlar sobre los hermanamientos que dicha Comisión tiene con nuestra Provincia fortaleciendo vínculos, a través de la comunicación, del intercambio cultural y otras formas que permitan un mayor acercamiento en todos los aspectos. Luego el recorrido fue por lugares históricos de Santa Fe y en Paraná disfrutaron de un lindo almuerzo y de lugares pintorescos de la ciudad entrerriana.El pasado miércoles en Sociedad Italo Argentina hubo una cena de despedida donde más de medio centenar de personas compartieron y disfrutaron de la ilustre visita. Hubo intercambio de obsequios, regalos y recuerdos que se ha llevado a Italia. Saludo y muestra de agradecimiento por el vínculo permanente entre Faule y Humberto 1° de parte de Mauro Gilabert; de Carlos Daniel Bulacio (Presidente comunal de aquel 1997) y de Raúl Curti con la firme promesa que no pase tanto tiempo para volver a encontrarse nuevamente. Rolfo muy emocionado sólo dijo que todo queda grabado en su memoria y obsequios en sus maletas, para llevarlas gratamente a Faule.