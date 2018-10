Millonario aporte del BID para potenciar a CITES

En una nota publicada en la edición de ayer del diario capitalino Clarín, destacan el aporte que hizo el BID para potenciar la actividad de CITES, la crónica abunda en términos elogiosos en razón de la transformación que el polo tecnológico brinda a la ciudad. Seguidamente reproducimos el artículo que lleva la firma de Silvia Naishtat.En los últimos dos años y casi de golpe, Sunchales, con 25.000 habitantes en medio de la pampa gringa, a 300 kilómetros de Rosario y a 600 de Buenos Aires, tiene sus calles llenas de actividad con pequeños comercios que fueron levantando persianas. Todo, por la onda expansiva de Cites, un polo tecnológico que alberga a 50 científicos que están poniendo de pie a firmas que se ubican en la frontera tecnológica. Decididamente, Sunchales está sacudido por esta veloz transformación que revela que ese triángulo de capital privado, público y la academia es la palanca perfecta para la innovación.Cites no pasó inadvertido para el BID que a través del Fomin ( Fondo Multilateral de Inversiones) acaba de hacer un millonario aporte para potenciar esa experiencia. En un comunicado informaron que impulsarán un vehículo de inversión que potencie la creación de emprendimientos de base científico-tecnológica en Argentina.Cites nació como una iniciativa de Nicolás Tognalli, egresado del Balseiro, quien convenció a Sancor Seguros para que invierta en el proyecto. Así las cosas, Cites es parte del Grupo Sancor y es una de las tres aceleradoras científicas seleccionadas por la Secretaría de Emprendedores y PyMEs. Esta incubadora de firmas basadas en la ciencia es la mayor poseedora de patentes del Conicet. A través del Fomin, el BID invierte en 32 firmas que se están incubando en Cites. De ellas, siete ya están maduras. Y son una revelación de la fábrica de conocimiento instalada en Sunchales.Una es Eolo Pharma, desarrollada por la científica uruguaya Pía Garat y el instituto Pasteur de Montevideo: descubrió cómo se pueden atacar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o la obesidad. Garat y su equipo trabajan en Sunchales. RadBio desarrolla marcadores para detectar y cuantificar la artritis reumatoidea y llegó a Sunchales de la mano del Conicet y el instituto tecnológico de Chascomús. Otra novedad es Flintech que realiza el chequeo de fármacos a nivel global en modelos vivos con tecnología del Instituto Leloir y el Conicet. También están en Sunchales. Facturan US$ 500.000.Viewmind es otro ejemplo con sus algoritmos que detectan con años de anticipación enfermedades neuro degenerativas como el Alzheimer. Proviene de la universidad de Bahía Blanca y el Conicet y la lidera Matías Shulz, de 26 años, egresado del Itpba.Cites, en la que Sancor Seguros lleva invertidos US$ 30 millones, tiene instalaciones de punta no solo en Sunchales. Se expandió a Bariloche y Buenos Aires. A su vez, Sancor acaba de inaugurar un barrio verde en Sunchales mientras Cites estrena un nuevo edificio que combina un centro universitario y una amplia sede de 3.500 metros.