Copa Santa Fe: juegan los cuartos

La segunda edición de la Copa Santa Fe de Hockey Femenino definirá semifinalistas este domingo en el club Gimnasia y Esgrima de Rosario. El certamen es auspiciado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, supervisado por la secretaría de Desarrollo Deportivo y coordinado por la asociación civil Más Hockey, que lidera la exintegrante de Las Leonas, Ayelén Stepnik.El director provincial de Deportes Federados, Daniel Bozikovich, resaltó que “hay una decisión política del gobierno provincial de apoyar y acompañar el deporte, y una de las acciones concretas es a través de las copas Santa Fe de Fútbol, Básquet, Hockey y Vóley. Trabajando en conjunto con las asociaciones, federaciones y clubes, las disciplinas continúan creciendo y desarrollándose”.Stepnik detalló que “estamos muy contentos porque este ha sido un año de consolidación para la copa...sentimos que la hemos afianzado y como resultado de ello queremos compartir la gran noticia de que las series finales de la copa serán transmitidas por 5RTV, el canal público de la provincia, lo que es un gran logro para el hockey santafesino que no hubiera sido posible sin la decisión del gobierno provincial y el esfuerzo del canal”.a las 10:30 Jockey Club de Venado Tuerto vs. El Quillá; 12:30 Provincial vs. Duendes; 14:30 Banco Provincial vs. Atlético del Rosario y 16:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. La Salle.