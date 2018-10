El entrenado

Existen infinidades de maneras de entrenar. Hay un abanico extremadamente generoso para elegir formas o especialidades. Los objetivos generalmente están alineados detrás de un mismo curso, la estética. Dicho esto parece simple entrenar a un individuo. Hasta se podría decir que, como tenemos la misma cantidad de músculos y por nuestras venas corre sangre roja, todos, en lo absoluto de la palabra, podemos llegar a la misma meta. Este dicho o metáfora es muy generosa si no contemplamos dos aristas importantísimas: el envase y su respectiva edad.

Uno puede creer más en una fórmula, puede encontrar distintas estrategias, planificaciones similares, o rutinas tácticas y coordinadas por el ejecutor, pero carecen de método.

El método lo es todo. Uno, como entrenador, al saber el objetivo del entrenado, comienza a delinear un trabajo, contemplando todos los pormenores y dificultades. Es allí don nace el método. Dejemos un momento que divague sus cabezas: ¿se puede entrenar a un boxeador igual que a una bailarina? ¿A un pesista de un culturista? ¿Una mujer de un hombre? ¿Un maratonista de un velocista?

Aunque parezca desafortunada la respuesta es SI! …, y NO!

Si!, porque a todos los haríamos entrenar con pesas, con muchos de los ejercicios que hace cualquiera (en el ámbito de gimnasio), sin distinción ni de género , ni de deporte.

No!, porque el método seria otro para cada particularidad. El método consiste en crear particularidades y diseñar estrategias para tal fin. En él se determinará todas las posibilidades que podemos realizar como los obstáculos que debemos afrontar.

Por ejemplo, si una persona, mujer, de 45 años, con un peso de casi 90 kilos, que hace los deberes bien (come adecuadamente/ entrena/ descansa lo justo y suficiente) y tiene un antecedente de familia pasada en peso, quiere llegar en 3 meses a parecerse a Pampita, no existe método, porque no existe metodología alguna para la magia o los milagros. Si!, Un método extendido para decorar y armonizar el envase natural, propio de la persona. Ahí si podemos construir un método, con tiempo, sabiendo los pormenores, lo que nunca podemos cambiar, y lo que podemos alcanzar. Espero no herir susceptibilidades…

Erigir un trabajo depende del maso que te toque y las cartas que puedes mover. Sin método, no hay metas, sin sentido común no nos entendemos, sin criterio no podemos trabajar. A ponerse las pilas y entrenar, sabiendo que se puede pero, antes debemos entender sin justificar. Milagros NO!, compromiso SI!