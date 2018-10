Eduardo López se reúne con el ministro Farías

El secretario de Gobierno y Ciudadanía del municipio, Eduardo López, confirmó ayer que se reunirán mañana con el ministro de Gobierno y Reforma de Estado de la provincia, Pablo Farías para poder avanzar en la instalación de un cuartel de bomberos voluntarios en el sector del PAER, con un área de servicios que involucre el esquema de prevención, seguridad pública y atención de la salud.Este encuentro se llevará a cabo en la capital provincial, y contará también con la presencia del secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo."Esto ya ha sido planteado en varias ocasiones el gobierno provincial, ya que el proyecto tiene varios años y un desarrollo de la primera etapa que es la construcción del SUM que se hizo con fondos provenientes de la fundación del Banco Santa Fe", explicó en primera instancia el funcionario local. Esto se desprende del gran incendio que tuvo nuestra ciudad, más precisamente en la fábrica Sueño Dorado, donde se perdieron muchas cosas.En otro tramo de la nota que mantuvo López en FM Galena, dijo que "nos hemos enterado la semana pasada que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, prefería más de 100 millones de pesos de inversión en equipamientos, en móviles y autobombas para el personal de bomberos zapadores de la provincia y a Rafaela no llegó nada de eso, sino sólo equipamiento para el personal que tenemos pero como siempre, la histórica respuesta para la ciudad de Rafaela, el personal no llega y lo que se necesita hoy por hoy es renovar la flota de autobombas, que son muy viejas y que tienen que tener una renovación lógicas", explicó.Más allá de que en agenda figuren otros temas, indudablemente van a hablar de inseguridad, ya que desde el Municipio consideran "imperioso" contar con un espacio que atienda la problemática de siniestros, la problemática sanitaria y la problemática de la seguridad en sí.Siguiendo con este tema, salió a contestarle al coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, que días pasados había arremetido contra el jefe de Gabinete, Marcos Corach, diciéndole que lo iban a responsabilizar de todos los inconvenientes de seguridad que tuviera la ciudad, ya que lo veían como un adversario político.Sobre esta "tensa" relación que hay entre el Estado y la provincia, en materia seguridad, López dijo que “el problema de la seguridad en Rafaela lo tiene al coordinador del Nodo como uno de sus problemas principales y la responsabilidad es mayúscula, eso está escrito en lo que es la planificación estratégica de la provincia”, expresó.Asimismo, destacó: “Fernando Muriel es el articulador del gobierno provincial en cada uno de los territorios y es quien debe articular con los referentes locales con quien debe llevar adelante las políticas públicas, no hay manera de eludir responsabilidad en cuestión de seguridad, salud, y siniestros porque es la responsabilidad que tiene el gobierno provincial”.El funcionario dejó en claro que desde el Estado local se asumen responsabilidades que no son las que le corresponde al municipio, pero que de igual manera se asume el compromiso de ponerse del lado de los ciudadanos.“Este año, hemos invertido 55 millones de pesos en seguridad, centro de monitoreo, cámaras, equipamientos, dos centros de salud de gestión municipal, son claras señales que nos estamos haciendo cargo de cosas que no nos corresponde, pero entendemos que la única finalidad es resolver los problemas reales de la gente”, remarcó.Por último dijo que “los rafaelinos están cansados de excusas y Fernando Muriel tiene que comprender que ocupa un cargo y tiene una gran responsabilidad como representante local del gobernador Miguel Lifschitz. No es nuevo en la política, él ocupó la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, fue funcionario político de la gestión de su padre que había sido intendente de la ciudad, es un hombre que comprende que los problemas de la gente se solucionan asumiendo responsabilidades, haciéndose cargo y respondiendo de la manera que se pueda”, finalizó.