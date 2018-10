"Las buenas prácticas serían no utilizar veneno"

En la jornada de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la temática de agrotóxicos, con la presencia de ciudadanos de pueblos del departamento Castellanos e integrantes de la multisectorial "Paren de fumigarnos", el ingeniero Carlos Manessi del Cepronat, y el Dr. Rafael Colombo de la ONG de Capibara, conjuntamente con vecinos de la ciudad.

Durante la presentación, se volvió a remarcar la gravedad de la situación, y se escucharon diferentes testimonios de personas implicadas en este hecho.

"Venimos a comentar sobre el debate que hay en la Legislatura santafesina con respecto a la modificación de la ley de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe", dijo en primera instancia Manessi, confirmando que el proyecto está avanzando, ya que hubo un dictamen de la comisión de salud.

Además dijo que "el 21 de noviembre puede ser elevado al recinto para que sea discutido por todos los diputados de la provincia de Santa Fe y conseguir que el proyecto tengo una media sanción", destacó.

El ingeniero volvió a remarcar que el punto importante son los 1000 metros de distancia que plantea el oficialismo. "A mil metros, por más que vos fumigues mal, el impacto que va a tener sobre la población no va a ser el mismo que tiene cuando te fumiga frente a tu casa. Las buenas prácticas sería no utilizar veneno y por otro lado hay que ser muy conscientes de que los productos que se están utilizando actualmente en el campo, fundamentalmente el glifosato y el 24D han sido considerados por la OMS como probables cancerígenos, por lo que se está utilizando en la agricultura hoy son productos considerados cancerígenos", explicó ante los medios.

A su turno, el Dr. Colombo dijo que "es muy preocupante" lo que está pasando en el Concejo de nuestra ciudad, en relación al trato que le dan al tema y sostuvo que "hay reiteradas dilaciones en el debate legislativo y entendemos que los concejales y los legisladores en general no tienen un margen de discresionalidad para abordar este tema como ellos los prefieran hacer. Tiene un marco constitucional extremadamente preciso", explicó el abogado.

En tanto, agregó que "se han detectado niveles de glifosato y otros herbicidas manifestamente dañosos por la salud en las frutas y verduras que consumimos los santafesinos. Estos son venenos que se aplican sobre la tierra, sobre el ambiente y se recia precisamente a las personas", dijo.