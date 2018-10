Suárez, el árbitro

En la tarde de ayer AFA dio a conocer las diferentes designaciones arbitrales que tendrá la novena fecha del torneo de la B Nacional y Gastón Suárez fue elegido para arbitrar a la ‘Crema’ en su visita a Los Andes, el sábado a las 15.30 hs. Los asistentes serán Nicolás Bravo y Nahuel Rasullo.

Esta será la tercera vez que el capitalino, de 43 años, arbitre a Atlético de Rafaela. Estuvo en el 2-0 de Atlético ante Gimnasia en Jujuy, de la pasada temporada y en el juego por Copa Argentina ante Ferro Carril Oeste en el 2016, con empate 2-2 y posterior victoria albiceleste en los penales por 3-2.



A continuación, la programación completa, con los días, horarios y árbitros de la novena fecha, capítulo que tendrá a Temperley quedando libre:



Viernes 02/11: 21.00 Instituto vs Mitre de Santiago del Estero (Pedro Argañaráz), 21.05 Villa Dálmine vs Brown de Adrogué (Luis Álvarez).



Sábado 03/11: 15.30 Los Andes vs Atlético de Rafaela (Gastón Suárez), 15.30 Defensores de Belgrano vs Independiente Rivadavia de Mendoza (Ramiro López).



Domingo 04/11: 15.10 Platense vs Nueva Chicago (Fabricio Llobet), 16.00 Central Córdoba de Santiago del Estero vs Olimpo de Bahía Blanca (Lucas Novelli), 16.30 Gimnasia de Mendoza vs Ferro Carril Oeste (Sebastián Mastrángelo), 17.00 Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Morón (Rey Hilfer).



Lunes 05/11: 15.30 Arsenal vs Quilmes (Pablo Dóvalo), 15.30 Almagro vs Brown de Puerto Madryn (Mario Ejarque), 20.30 Santamarina vs Chacarita (Nazareno Arasa), 21.05 Agropecuario vs Sarmiento de Junín (Héctor Paletta).