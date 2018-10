Mercado Libre compró las rafaelinas Kinexo y Kaitzen

La empresa Mercado Libre, uno de los "unicornios" argentinos, sigue su proceso de expansión. Hace dos meses adquirió Machinalis, una startup cordobesa, y el pasado lunes hizo lo propio con dos Kinexo y Kaitzen, dos firmas de Rafaela (Santa Fe) que ofrecen soluciones de software focalizadas en tecnologías móviles y web."De esta manera, la compañía continúa su inversión en Argentina aumentando sus centros de desarrollo tecnológico a lo largo del país, que ahora alcanza los 1.988 profesionales en Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires, de un total de 3.190 colaboradores de la compañía en el país", indicó la empresa en un comunicado. "Llegar a la provincia de Santa Fe forma parte de nuestro ADN emprendedor, donde sumamos talentos de todo el país para continuar democratizando el comercio y el dinero. Kinexo y Kaitzen están formadas por un equipo de profesionales que refleja nuestra cultura; los 150 nuevos colaboradores estarán dedicados al desarrollo de soluciones de software para nuestros sitios", afirmó Daniel Rabinovich, CTO de Mercado Libre.Kinexo y Kaitzen es un grupo empresario que comenzó su actividad en 2001, ofreciendo diferentes soluciones de software para sitios webs y aplicaciones móviles, sistemas de gestión, portales corporativos, integraciones, consultoría de arquitectura y desarrollo de chatbots con diferentes grados de inteligencia cognitiva. Mercado Libre fortalece de esta manera sus operaciones locales que incluyen seis centros de desarrollo en el país: dos en Buenos Aires, uno en Córdoba, uno en San Luis, otro en Mendoza y, ahora, también en Santa Fe. En el interior del país, la compañía cuenta con un total de 739 colaboradores, de los cuales 718 son de IT, que se distribuyen Córdoba (393), Mendoza (21), San Luis (175) y Santa Fe (150).En diálogo con Algo Dirán, que se emite por FM Galena 94.5, Pablo Cassina, representante de Kinexo, expresó, muy entusiasmado, que “con Mercado Libre venimos trabajando hace casi 4 años como proveedores. Nuestra empresa desarrolla software enfocada sobre todo en el mercado corporativo. Tenemos varios clientes en Argentina y en la región, y algunos afuera, en el exterior. Clientes como Mercado Libre nos ayudaron mucho a crecer y a ir levantando la vara, como decimos en nuestra industria. Se fue dando la relación y la posibilidad. Nosotros fuimos trabajando con ellos ya en una programación de largo plazo en cuanto al crecimiento y en esas reuniones vino la oportunidad, de parte de ellos, de plantearnos el proceso de adquisición. Se fue dando y ahí estamos. Felizmente, el lunes lo pudimos hacer público porque esas son las condiciones de este tipo de proceso. Y a partir del lunes, oficialmente, estamos ya dentro de la estructura de Mercado Libre”.Con respecto a lo que aportaban estas empresas a ML con anterioridad, Cassina comentó que “hacemos desarrollo de proyectos. Mercado Libre es una empresa de tecnología y es una de las más grandes de Latinoamérica, ya que funciona desde México para abajo. Y por supuesto, lo hace a través de software. Lo que el usuario utiliza en internet, son aplicaciones, móviles o web, y abajo de esas aplicaciones hay un montón de software o módulos o componentes que Mercado Libre desarrolla a diario, y mejora y crea, innova o construye. Hasta el momento de la adquisición, nosotros como proveedores, desarrollamos parte de esos módulos que ML tercerizaba en nuestra empresa. Ahora vamos a hacerlo, pero dentro de la compañía. No nos cambia y no cambia el tipo de proyecto que vamos a hacer. Tampoco cambia la forma en que vamos a trabajar. De hecho, los equipos se mantienen en las tres oficinas que tenemos integralmente que tenemos nosotros, en Rafaela, Santa Fe y Paraná. El objetivo es potenciar todo lo que venimos haciendo y seguir creciendo, como siempre lo hicimos desde que formamos la empresa hace 17 años”.En relación a las personas que trabajan en las oficinas, sostuvo que “del área de tecnología, en el desarrollo de software, somos 150. Ahora ya estamos dentro de la organización general de ML, que tiene sus oficinas en Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando en el centro de desarrollo de la región Santa Fe, y reportamos la organización y las políticas que tiene ML a nivel global, tanto para Argentina como para el resto de los países”.También se refirió a que si es habitual que empresas gigantes habituadas a portales web compren a sus proveedores. “No sé si es habitual. Hay varios casos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, de empresas de software que han llegado a un punto de crecimiento donde, para seguir creciendo, necesitan estar integrados dentro de una compañía mucho más grande que tiene otros procesos y otras formas. Para nosotros fue muy natural porque veníamos trabajando con ellos y ya nos conocíamos. Es como que la integración fue simple, ya que también compartimos muchas cuestiones culturales. ML hace lo mismo que nosotros, entonces el proceso fue muy natural. No fue forzado ni salió de un día para el otro, por eso, nosotros también, desde Kinexo, nos sentimos muy seguros de la decisión que hemos tomado y creemos y estamos convencidos que es para el beneficio de todo nuestro equipo y para la región también, porque es una compañía que se va a instalar en el interior y que va a dar mucho trabajo a la gente”, añadió Cassina.¿A partir de esto qué puede mejorar para la ciudad? “Esta empresa nació en Rafaela y crecimos en Santa Fe y Paraná por una cuestión de necesidad de recursos, de conseguir gente calificada para trabajar en los proyectos que nosotros desarrollamos. Pero lo que va a aportar es tener una compañía de ese nivel acá en la ciudad con los beneficios propios que tiene el mercado laboral, y que son beneficios que los empleados de ML tienen ya en otras áreas. Va a ser muy importante para la región, no solamente para Rafaela”, destacó Cassina.Por último, Cassina hizo mención a las otras empresas que hay dentro de Xinexo. “Tenemos las dos empresas de software que son las que adquirió ML y después tenemos una agencia digital y una productora de contenidos y móviles satelitales, aunque esta última va a continuar creciendo por otro lado. Xinexo se divide como grupo y las empresas van a seguir funcionando de manera independiente. En lo que era el grupo Xinexo, sumando la productora, la agencia y las 150 personas de tecnología, somos casi 190 personas, contando las 3 oficinas. Fue un crecimiento importante que tuvimos siempre y estamos contentos con este presente. Esta industria tiene un potencial muy alto y de cara al futuro, no tiene techo su crecimiento”.