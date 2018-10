¿Llega al Masters?

Juan Martín del Potro dejó de utilizar la férula y continúa con su recuperación con ejercicios de gimnasio y pileta, pero todavía no tiene fecha de regreso al circuito. Según informaron desde su entorno a NA, el tandilense ya no utiliza la férula, a 19 días de haberse lastimado, pero aún no existen precisiones sobre cuándo volverá a jugar de manera oficial.Si bien el tiempo estipulado de recuperación es de dos a cuatro meses para este tipo de lesiones (fractura en la rótula), Del Potro mantiene viva la esperanza de jugar el Torneo de Maestros de Londres a pesar de los pronósticos.