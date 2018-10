Acuerdo con FMI: ingresó el primer desembolso de U$S 5.631 millones

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El Banco Central recibió ayer US$ 5.631 millones correspondientes al primer desembolso del FMI tras el último acuerdo alcanzado con el organismo. Los recursos pasaron a engrosar las reservas internacionales del Central, que se ubicaron en US$ 54.042 millones.Sumados a los US$ 15.000 millones recibidos a fines de junio, asciende a US$ 20.700 millones el monto total del auxilio financiero brindado hasta ahora por el organismo. El volumen global del acuerdo firmado con el FMI llega a US$ 56.300 millones. Lo ingresado al Banco Central equivale a 4.100 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), según la carta intención del acuerdo con el FMI.El DEG es la unidad de moneda del FMI y está basado en una cesta de cuatro monedas que son el dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés y el equivalente del DEG en dólares, se publica diariamente en la web del FMI y se calcula sumando determinados montos de las cuatro divisas.El próximo desembolso del FMI según el memorándum de entendimiento será el 15 de diciembre próximo por 5.500 millones de DEG, y el siguiente el 15 de marzo del 2019 por otros 7.800 millones. Para poder obtener esos fondos el Gobierno deberá superar la revisión que realizarán los técnicos del FMI de la evolución de las cuentas públicas argentinas, que se realizará en noviembre y en diciembre próximo.Esas condición de aprobar el control fue aceptada por el Gobierno en la Carta Intención, al señalar que "dadas las incertidumbres que se enfrentan en varios frentes, también se pidió que en el corto plazo, el FMI aumente la frecuencia de las revisiones de su programa para que se realicen cada dos meses (basado en los criterios de ejecución de finales de Octubre y finales de Diciembre) y luego de eso trimestralmente".El Gobierno dijo que esos controles "brindarán una oportunidad para que la comunidad internacional juzgue el rendimiento argentino de forma más regular y, si es necesario, para que se profundicen rápidamente los esfuerzos para lograr los objetivos de políticas", según el texto del acuerdo.Después de marzo próximo, los desembolsos más importantes serán por 3.900 millones de DEG el 15 de junio y el 15 de septiembre del año próximo. A partir de allí los giros restantes serán de 700 millones de DEG, cada tres meses hasta el fin del programa, siempre y cuando el país apruebe las revisiones del FMI.AUMENTARON LASRESERVAS DEL BCRALas reservas del Banco Central treparon a US$ 54.042 millones, tras el ingreso de unos 5.631 millones del desembolso acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la información oficial, las reservas aumentaron durante la jornada un total de US$ 6.175 millones.Este lunes, las reservas del Central habían tocado un valor de US$ 47.867 millones, el monto más bajo en catorce meses comparados con los US$ 47.783 millones del 23 de agosto de 2017.A $ 37,78El dólar finalizó casi sin cambios, a $ 37,78 para la venta, en una jornada en la cual el Banco Central aplicó un leve recorte en la tasa de interés. En ese escenario, el dólar se encamina a cerrar el mes con un retroceso en torno al 10 por ciento en medio de la puesta en marcha del nuevo esquema de política cambiaria.