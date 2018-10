El Presupuesto 2019 en medio de una zona gris

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El tratamiento del Presupuesto 2019 en el Senado ingresó ayer en terreno pantanoso luego de que los gobernadores peronistas le hicieron saber al jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que quieren que el Gobierno dé marcha atrás con la eliminación del Fondo Sojero.

El tema surgió como elemento inesperado en el debate sobre el proyecto, que luego de las minuciosas negociaciones y la aprobación de la Cámara de Diputados se creía cerrado y listo para un tratamiento rápido en el Senado.

Sin embargo, el planteo que hicieron los mandatarios durante una reunión con Pichetto y senadores de su bloque para mantener el Fondo Federal Solidario, que se distribuía entre provincias y municipios, puso un manto de duda sobre el trámite parlamentario que el Gobierno espera que concluya el 14 de noviembre, con la aprobación del Presupuesto.

Fuentes del justicialismo indicaron a NA que en esa reunión los que pusieron mayor énfasis en el reclamo fueron el santiagueño Gerardo Zamora y el formoseño Gildo Insfrán, aunque el mantenimiento del llamado Fondo Sojero es un tema que también interesa a otros de los gobernadores presentes en el encuentro, como la fueguina Rosana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Y es que tanto Tierra del Fuego, como Chubut y Catamarca judicializaron el tema y por esa razón reniegan de la compensación de 4.125 millones de pesos que les prometió el Gobierno para este año.

Con ese compromiso asumido por la Casa Rosada, se creía que la discusión sobre la eliminación del fondo había quedado cerrada, dado que además no se planteó durante el debate que llevo a cabo la Cámara baja, pero los mandatarios provinciales volvieron a ponerlo sobre la mesa.

Además, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, interlocutor principal del Poder Ejecutivo con los gobernadores peronistas para lograr la aprobación del proyecto de Presupuesto, se encuentra en una visita oficial a China.

Se prevé que Frigerio concurra el martes próximo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que debería firmar dictamen para el proyecto al día siguiente para poder someterlo a votación el 14 de noviembre.

En este nuevo contexto, esa visita del ministro será clave, dado que los senadores que responden a los gobernadores podrían negar su firma y demorar la votación del proyecto en caso de que sus jefes políticos no logren un acuerdo.

De hecho, los senadores formoseños José Mayans y María Teresa González, ya anticiparon que votarán en contra del presupuesto, lo mismo que los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin (aunque en este caso, se debe la pelea doméstica con el gobernador de Tucumán, José Manzur, por las elecciones de 2019).

El oficialismo cuenta con 25 senadores propios y necesita el apoyo de al menos 12 opositores para convertir en ley el Presupuesto 2019.



BIENES PERSONALES

El objetivo era conversar sobre el proyecto que presentó Pichetto para que los inmuebles destinados a "casa-habitación" queden exceptuados del impuesto a los Bienes Personales hasta un valor de 18.000.000 pesos, para evitar un impacto sobre buena parte de la clase media.

"Hay que tener una mirada de equidad respecto de la gente que trabaja y que tiene una vivienda, así como se eximió al campo, que es un sector importante de la economía que genera dólares, hay que contemplar al propietario que tiene vivienda única familiar", explicó el senador luego de la reunión.

Según dijo, conversó con los gobernadores sobre el impacto que tendría su proyecto, dado que se diferencia de la iniciativa original presentada por el oficialismo y acordada con los mandatarios provinciales, que eleva el mínimo no imponible de este tributo de 1.050.000 pesos actuales a 2.000.000 a partir de 2019.

El senador indicó que la recaudación por Bienes Personales a partir de la iniciativa del Gobierno sería "de entre 33 y 34 mil millones de pesos", mientras el impacto de la modificación planteada "sería de 3 mil millones" aproximadamente.

Sin embargo, Pichetto señaló que van a "seguir conversando de acá al 14 de noviembre" sobre este proyecto alternativo.